Hospital de Santa Helena realiza treinamento de catástrofe

Data de publicação: 11 de janeiro de 2017 - 17:13



O Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena de Goiás (GO), realiza neste mês de janeiro, no dia 20, o terceiro treinamento do Plano de Contingência para um atendimento organizado, seguro e de qualidade às vítimas de catástrofe.

A ação visa preparar os profissionais da instituição para ocorrências de desastres com um grande número de vítimas através de um simulado que envolve toda a equipe de assistência do hospital e parceiros.

O protocolo utilizado é o que identifica as prioridades de atendimento e para qual setor as vítimas serão encaminhadas. De grande importância para toda a comunidade, o evento conta com a participação do Corpo de Bombeiros de Santa Helena de Goiás, Samu, Polícia Militar, Comigo e Agência Municipal de Trânsito que também terão as suas equipes treinadas para esse tipo de situação.

Esse tipo de simulado é de extrema importância, pois o Hurso oferece assistência de urgência e emergência 24 horas para aproximadamente 28 municípios da Região Sudoeste de Goiás e, caso ocorra algum evento que necessite de um grande número de atendimentos emergenciais, os colaboradores deverão estar preparados.