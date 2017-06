Hospital de Trindade vai ganhar 10 leitos de UTI e implantar serviço de tomografia computadorizada

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 14:52

Marcando o início da Festa do Divino Pai Eterno, 0 governo de Goiás assina, na próxima sexta-feira, dia 23, ordem de serviço que dará início ao projeto de instalação de 10 leitos de UTI para o atendimento de casos de emergência de pacientes adultos no Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin). Também será feita a implantação do Serviço de Tomografia Computadorizada na unidade.

Além disso, o Governo do Estado investiu, em 2016 e este ano, em reforma, ampliação e compra de equipamentos para o Hutrin. Na compra de aparelhagem, a Secretaria do Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) utilizou R$110.000,00 para a aquisição de um equipamento de radiologia computadorizada e mais R$280.000,00, na compra de um videolaparoscópio. Para este ano, também está previsto o repasse mensal de R$ 2.294.965,60 para o custeio do hospital.

Secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela destaca que o Hutrin faz farte da Rede de Urgências e Emergências do Estado, composta pelo Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime de Pirenópolis, Hospital de Urgências da Região Sudoeste, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo e Hospital de Urgências de Goiânia.

“Os casos mais graves são regulados para Hugo e Hugol. Com esses investimentos, estamos garantindo um atendimento eficiente no próprio Hutrin, desafogando assim a rede de urgência da capital”, afirma Vilela.

A Romaria do Divino Pai Eterno 2017 acontece de 23 e junho a 2 de julho, em Trindade.

Ampliação do atendimento

Com os investimentos, o Hutrin ampliará o atendimento nas especialidades de clínica médica, ortopedia, cardiologia, obstetrícia, ginecologia, cirurgias geral e de pequenos traumas.

A unidade terá a capacidade de realizar 400 internações por mês e mensalmente mais 3.652 atendimentos de urgências. “Um crescimento de 100% na capacidade instalada”, informa Vilela.

Comunicação SES-GO