Hugol disponibiliza 46 leitos de UTI com foco na humanização do atendimento

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 11:18

Desde julho de 2015, a população goiana passou a contar com mais 46 leitos de UTI para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com a inauguração do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), estrutura que assiste a pacientes adultos (29 leitos), pediátricos (10 leitos) e vítimas de queimaduras (sete leitos). Dentre os principais casos atendidos encontram-se pacientes em urgências clínicas, como AVC (acidente vascular cerebral), e vítimas de traumas graves (acidentes de trânsito, violência, queimaduras, queda etc.).

Segundo o Diretor Geral do hospital, Dr. Hélio Ponciano Trevenzol, o tratamento nas UTIs é intensivo graças à dedicação de uma equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes sociais), 24 horas por dia. Esse atendimento é aliado a mobiliários confortáveis e equipamentos de suporte à vida e para diagnóstico e terapia modernos e resolutivos.

A UTI para atendimento de adultos no HUGOL é dividida em três unidades que totalizam 29 leitos, com atendimento de pacientes com idade acima de 13 anos, nos perfis clínico, cirúrgico e neurológico. A Supervisora de Enfermagem das UTIs Adulto, Lélia Sena, ressalta que dois diferenciais do Hugol, em todas as unidades intensivas, são a equipe especializada e o foco na segurança do paciente. “Aplicamos todos os protocolos de segurança do paciente preconizados pela ANVISA e temos uma equipe de profissionais especialista em terapia intensiva e/ou urgência e emergência”, relata a enfermeira.

Os pequenos pacientes, crianças com 30 dias de vida até antes de completar 13 anos de idade, são internados na UTI Pediátrica e, como forma de humanizar o atendimento, podem ser acompanhados por um dos pais ou responsáveis, conforme explica Lílian Alves, Supervisora de Enfermagem da Pediatria. No Hugol, os leitos de pediatria são voltados a atendimentos de politraumatismos e queimaduras.

O hospital também dispõe de uma UTI especializada no atendimento a pessoas acima de 13 anos que sofreram queimaduras, geralmente em estado grave ou gravíssimo – a primeira e única no Estado de Goiás para assistência dos pacientes do SUS. Além da equipe completa citada anteriormente, essa UTI também conta com um cirurgião plástico, 24 horas por dia. Camila de Sá, Supervisora de Enfermagem do Centro de Referência em Assistência a Queimados do Hugol, explica que o foco é prestar assistência ao paciente no quadro crítico, minimizando possíveis complicações que possam comprometer sua qualidade de vida, como retrações e encurtamentos de pele, além das barreiras psicossociais.

Humanização

A internação hospitalar se torna, inevitavelmente, um momento de exílio social para os pacientes, tendo em vista a necessidade de um tratamento médico e assistencial com maior segurança e resolutividade dentro da unidade. Além de seguir todos os padrões, regulamentações e determinações dos órgãos competentes, as UTIs do Hugol promovem o cuidado humanizado, estabelecido como uma prática diária no hospital, com ações específicas para os pacientes, visitantes e acompanhantes das Unidades de Terapia Intensiva.

Dentre as ações promovidas pela Equipe Multiprofissional (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social), com apoio das demais áreas da unidade, estão: hora do descanso, que consiste em um momento para proporcionar descanso e melhora do sono, com a redução da claridade e ruídos; momento de reflexão, oração e interação entre equipe e pacientes; acolhimento da família, para sanar dúvidas, angústias e medos referentes ao adoecer, à internação e ao tratamento; acesso à tecnologia, por meio de tablets, para facilitar a comunicação com familiares; e atividades lúdicas e terapêuticas, com visita de voluntários culturais e comemoração de aniversários como algumas das ações para humanizar o cuidado assistencial nas UTIs.

Em registro realizado na Ouvidoria do hospital, Wellington Paranhos, pai do paciente Murilo Jorge, escreveu: “venho expressar todo nosso agradecimento à equipe do Hugol, que como anjos do senhor Jesus cuidaram do nosso filho durante os 35 dias que ali esteve. Deus em sua imensa sabedoria quis que, após o acidente, nosso super herói Murilo Jorge fosse transferido para este ótimo hospital. Lembro-me do dia 30/05, quando ele deu entrada na UTI já quase sem vida, com um quadro muito complicado. No entanto, vimos nos olhos dos médicos, enfermeiros e técnicos sempre esperança. Agradecemos de todo coração o carinho, atenção, apoio e paciência.”

Leitos de UTIs e especificidades

UTI Adulto

3 unidades, com 29 leitos no total

Atendimento de pacientes com idade acima de 13 anos, nos perfis clínico, cirúrgico e neurológico.

UTI Pediátrica

1 unidade, com 10 leitos

Atendimento de crianças com 30 dias de vida até antes de completar 13 anos de idade, no perfil de traumatologia pediátrica.

UTI Queimados

1 unidade, com 7 leitos

Atendimento especializado a pessoas acima de 13 anos que sofreram queimaduras.

Mais informações: (62) 3270-6451

Assessoria de Comunicação do Hugol