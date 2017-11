Hugol orienta motoristas no feriado prolongado

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 14:30

Nesta quarta-feira, dia 1º, o Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) promove mais uma ação do Programa de Prevenção de Acidentes e Reeducação para o Trânsito (Pare) , nas barreiras policiais das rodovias GO-060, saída para Trindade, e GO-070, saída para Inhumas, para conscientizar os motoristas que vão viajar durante o feriado prolongado de Finados.

Murillo Batista dos Santos (foto à direita), paciente do Hugol, conta que estava de moto, na rodovia entre Santa Fé de Goiás e Britânia, quando um veículo dirigido por uma pessoa alcoolizada causou o acidente. Devido à imprudência, o paciente já realizou uma série de procedimentos cirúrgicos para a recuperação das fraturas causadas.

Além da assistência médica de qualidade, os pacientes do Hugol também recebem atendimento da equipe multiprofissional, dentre eles, o psicossocial, auxiliando para uma melhora holística da vítima de acidente de trânsito.

“Vivemos em uma sociedade em que as pessoas não estão preparadas para adoecer e, quando isso acontece, passam por dificuldades e precisam enfrentar seus próprios limites. Com os pacientes vítimas do trânsito é possível perceber de maneira mais latente essa dificuldade, por isso realizamos um atendimento para entender e orientar o paciente quanto às suas necessidades, como ausência dos familiares, crenças em relação à hospitalização e às cirurgias e tempo de internação. Buscamos oferecer sempre o acolhimento, o acompanhamento psicológico, a escuta ativa e o suporte emocional para que eles possam aderir ao tratamento, favorecendo seu processo de hospitalização”, explica a psicóloga hospitalar que atua na Clínica de Ortopedia/Traumatologia do Hugol, Érica Carvalho.

Estatísticas

No período de janeiro de 2016 a junho de 2017, o Hugol realizou 8.760 atendimentos de urgência e emergência às vítimas de acidentes de trânsito. Desses, 62% referem-se a acidentes com motocicletas, 28% a acidentes com outros veículos e 10% a vítimas de atropelamento.

O Pare é um programa de prevenção, conscientização e educação, desenvolvido para contemplar os públicos interno e externo do Hugol. Com a mensagem principal da campanha – Um pare pela vida –, a unidade está conscientizando as pessoas através de alertas e pedindo: “Pare de beber e dirigir”; “Pare de fazer ultrapassagens arriscadas”; “Pare de dirigir em alta velocidade”; dentre outros temas que serão elencados conforme maior incidência de casos de pacientes atendidos na unidade. Em 2016 e 2017, o hospital promoveu oito ações no trânsito, que resultaram na orientação de mais de 18 mil motoristas.

Serviço

Hugol – Um PARE pela vida!

1º de novembro de 2017, das 14h30 às 17h

Barreiras policiais das rodovias GO-060 (saída para Trindade) e GO-070 (saída para Inhumas)

Apoio: Unimed Goiânia, Comando de Policiamento Especializado (Rodoviário) – Polícia Militar do Estado de Goiás.

Comunicação Hugol