Hurso organiza Natal para idosos

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 11:11

Os quase 30 idosos do abrigo Maria Madalena, em Santa Helena de Goiás, tiveram um dia especial. A organização, que é mantida por uma entidade religiosa, recebeu a visita da Comissão de Humanização do Hospital de Urgências da Região Sudoeste (Hurso) com um pacote cheio de presentes e um lanche produzido especialmente para eles.

Todos os idosos receberam nesta quarta-feira, dia 21, um presente entregue pela psicóloga Emanueli Sperandio, vestida de Mamãe Noel, e pelo servidor do Departamento Pessoal, Cássio Ramos. Os presentes foram doados à comissão, por meio de campanha de um grupo de amigos de Santa Helena de Goiás, integrantes do projeto Um Real, um Natal. Já o lanche foi produzido pela própria Comissão, que doou os ingredientes.

A presidente da comissão e fisioterapeuta Pollyanna Regina lembra que há anos o Hurso realiza ações com idosos do abrigo, e que, este ano, não poderia ser diferente. “Para a árvore fraterna do Natal estamos arrecadando materiais para os usuários do hospital, mas com a ajuda do grupo de amigos do Cássio pudemos realizar mais uma vez o Natal para os vovôs. A felicidade nas palavras de agradecimentos e sorrisos no rosto de cada vovô e vovó foi nossa maior recompensa”.

Um Real, um Natal

“Em uma reunião de amigos surgiu a ideia de se promover um Natal mais solidário e que pudesse ajudar o máximo de pessoas”, é como começa a história contada por Cássio Ramos, servidor do Departamento Pessoal do Hurso. Ele se uniu a 11 amigos e juntos começaram a divulgar, nas redes sociais, o projeto que levou o nome de Um Real, um Natal.

A ideia era de que cada pessoa pudesse doar um real para tentar montar um kit simples de Natal, para assim fazer algumas famílias carentes mais felizes, nesse período natalino. As doações foram arrecadas, por dois meses, e serão entregues nos dias 24 e 25 de dezembro. O grupo arrecadou produtos para presentear 100 famílias santahelenenses de vários bairros. “Chegamos, inclusive, a receber doação do exterior”, conta ele.

O projeto deu tão certo que o grupo pretende torná-lo fixo e, em 2017, ajudar mais famílias necessitadas. “Ficamos animados, e queremos ampliar esse trabalho”, antecipa ele.