ICMS Gestão é apresentado na Assembleia Legislativa

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 15:48

Para apresentar o ICMS Gestão, os secretários da Fazenda, João Furtado, e do Planejamento, Joaquim Mesquita, estão na tarde desta segunda-feira, dia 28, na presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. O novo ICMS consta de Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada à Assembleia pelo governador Marconi Perillo.

A intenção do governo estadual é fomentar a melhoria dos indicadores sociais, bem como adotar inovação na partilha do ICMS municipal ao garantir um mínimo per capita, na busca de melhor repartição de recursos e correção de desigualdades. A PEC também já foi discutida pelo governo em reuniões com os prefeitos.

ICMS Gestão

Pela proposta, a nova distribuição ficaria da seguinte forma: 5% com base em índice de qualidade e evolução de conservação ambiental; 9% com base em índice de qualidade e evolução da educação infantil e do ensino fundamental; 6% com base em índice de qualidade e evolução da saúde; 1% com base em índice de qualidade e evolução da transparência; 2% com base em índice municipal de qualidade e evolução da segurança pública; e 2% com base em índice com o propósito de diminuir as desigualdades de repasse per capita entre os municípios.

Comunicação Setorial – Sefaz