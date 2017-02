ICMS de janeiro pode ser pago nesta segunda

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 8:35

O ICMS apurado em janeiro de 2017 com vencimento no dia 5 de fevereiro, domingo, pode ser efetuado, sem acréscimo, nesta segunda-feira, dia 6. De acordo com Instrução Normativa n°155/94, na hipótese de vencimento do prazo para pagamento de imposto ocorrer em dia não útil (sábado, domingo ou feriado), há prorrogação para o primeiro dia útil subsequente.

Para mais esclarecimentos, a Sefaz recomenda que os interessados consultem o serviço telefônico de Atendimento ao Contribuinte 0300-2101994, que atende de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, exceto em feriados.