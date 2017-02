Icumam Lab inscreve com apoio da Lei Goyazes

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 10:10

Vão até 17 de fevereiro as inscrições ao 4º Icumam Lab – Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste, que acontece de 3 a 8 de abril na Pousada Monjolo, em Nerópolis, a 30 quilômetros de Goiânia. Serão até nove vagas para projetos de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo site.

Com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Goiás, a Lei Goyazes, o Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam) vai selecionar no mínimo três inscritos em longa-metragem ficcionais ou documentais e três projetos de série para TV.

Os produtores e diretores selecionados terão a oportunidade de receber consultoria e assessoria individual gratuitas de profissionais atuantes no mercado do audiovisual nacional.

Mais informações: (62) 3218-3779