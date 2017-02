Idosos podem cursar oficinas de artesanato e hidroginástica

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 11:11

O Complexo Gerontológico Sagrada Família está com vagas para oficinas de artesanato e hidroginástica. As atividades são gratuitas e voltadas para pessoas com mais de 60 anos e que tenham autonomia funcional. São oferecidos os cursos de tapete em esmirna (segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 15h30); bordado em chinelo (terças e quintas-feiras, das 8 às 10 horas); vagonite (quartas e sextas-feiras, das 8 às 10 horas); vaso feito com caixinhas de leite (segundas-feiras, das 9h30 às 11 horas); decupagem (quintas-feiras, das 14 às 16 horas) e hidroginástica (períodos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira).

Os interessados devem procurar o Serviço Social do Complexo Gerontológico Sagrada Família, de segunda a sexta-feira. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. É necessário apresentar CPF, Carteira de Identidade e comprovante de endereço atualizado no ato da inscrição. As inscrições ficam abertas enquanto houver vagas. O Complexo Gerontológico Sagrada Família fica na Alameda do Contorno, nº 3.038, Jardim Bela Vista, em Goiânia.

Complexo Gerontológico

O Complexo Gerontológico Sagrada Família é uma unidade da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) referência no atendimento de pessoas com mais de 60 anos. O Sagrada Família tem equipe formada por profissionais de nutrição, terapia ocupacional, pedagogia, educação física, assistência social, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem e residência em Geriatria. O Complexo é constituído pela Instituição de Longa Permanência, Casas Lares, Centro Dia e Centro de Convivência.

Mais informações: (62) 3201-9616 e (62) 3201-9603