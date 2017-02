IML de Luziânia passará por reforma

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 19:05

Veja a nota na íntegra:

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) informa que o Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia passará, em breve, por reforma e ampliação. No total, serão investidos mais de R$ 4,3 milhões nas obras. Do montante, cerca de R$ 3,3 milhões são de emenda parlamentar. A contrapartida do Governo de Goiás é de R$ 966 mil. O processo está em fase de revisão orçamentária e, nos próximos dias, será encaminhado para abertura de processo licitatório.

Mais informações: (62) 3201-1004 / 1055