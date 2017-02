Índices de homicídios e estupros caem 21,2% e 29,6%, respectivamente, em Goiás

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 12:37

Letícia Santana, com informações da SSPAP

Doze indicadores de criminalidade apresentaram redução no mês de janeiro deste ano em Goiás comparando-se ao mesmo período de 2016. No estado, os homicídios regrediram 21,2% e os estupros caíram 29,6%. Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis lideraram as quedas nos índices de criminalidade. Os dados são da Gerência de Observatório da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) e foram apresentados nesta sexta-feira, dia 3, no auditório da SSPAP.

O secretário da SSPAP, coronel Edson Costa Araújo, ressaltou que os crimes em Goiás têm apresentado uma evolução positiva. Em dezembro do ano passado, por exemplo, das 12 modalidades de crimes pesquisadas, nove regrediram no Estado. Já neste primeiro mês do ano, os 12 indicadores apresentaram redução comparando ao ano passado, mostrando assim que as ações conjuntas da Segurança no estado estão no caminho certo.

Coronel Araújo ressaltou que houve uma curva ascendente em 2016 e citou o trabalho de José Eliton quando assumiu a Segurança Pública. “Houve uma injeção de ânimo”. Para ele, esses resultados são fruto do trabalho de todos os comandantes, delegados, agentes e demais envolvidos na área. “Nada se faz sozinho e sempre temos de ter essa conjugação de esforços. Para este ano, vamos dar continuidade nesse trabalho”.

Gerente do Observatório de Segurança Pública, Major Borba explica que o objetivo é continuar com os esforços conjuntos e usando a metodologia de agir com foco. Ou seja, neste ano haverá ações específicas para os 20 municípios que concentram 89,75% de toda incidência de homicídios, tentativas de homicídios, latrocínio, roubos e estupro no estado.

Além dessas ações, os resultados positivos foram graças aos investimentos do Governo estadual em infraestrutura, equipamentos e viaturas, armamentos e munições para fortalecer as forças de segurança. A tecnologia em inovação também foi destaque, consolidando a maior rede de dados da região no que se transformou na Agência de Inteligência do Estado de Goiás.

Homicídios recuam 50% em Goiânia

As ações ostensivas realizadas de forma permanente na capital produziram forte impacto na luta contra a criminalidade. Em janeiro, os homicídios caíram 50% e as tentativas de homicídio tiveram baixa de 53,9%. Os furtos em veículos lideraram a queda nessa categoria em declínio, com 46,7%. Estupros e latrocínios mantiveram-se estáveis na capital.

Em Aparecida de Goiânia, apesar do recuo nos últimos meses de quase totalidade das modalidades criminais, os estupros vinham preocupando as autoridades. Agora houve a redução de oito para dois casos de estupros mês passado, com queda de 75% nessa natureza.

Em Anápolis, o destaque foi para o declínio nos roubos em comércio e a residências que chegaram a 70%. Os latrocínios caíram 100%, ou seja, não houve ocorrências nesse período. No Entorno do Distrito Federal, houve redução em nove das 12 modalidades criminais pesquisadas. Estupros recuaram 33,3% e as tentativas de homicídios, 38,6%.

Mais resultados positivos

Em coletiva, a Polícia Civil também apresentou os resultados positivos citando as 4.120 operações realizadas no ano passado e o cumprimento de quase 4 mil mandados de prisão e mais de mil mandados de busca e apreensão. Em janeiro, a PC realizou 278 operações com 588 presos em mandados e em flagrante.

Segundo o comandante geral da PM, coronel Divino Alves, os números de janeiro devem ser comemorados e agora é continuar focados para fevereiro. Mais de 2,5 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela PM, 422 armas apreendidas, foram recapturados 316 foragidos da Justiça e mais de 1300 veículos foram recuperados. “Foram roubados, em 2016, 2 mil veículos e recuperamos mais de mil, então quase 60% do número de veículos foram recuperados só em janeiro”. Para ele, todos esses resultados positivos foram graças à ação conjunta da Segurança em Goiás.