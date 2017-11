Início de motim na unidade prisional de Catalão está sob controle

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 11:53

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informa que, na manhã desta quinta-feira, dia 09, os presos se amotinaram na unidade prisional de Catalão, colocaram fogo em colchões e quebraram parte da estrutura do local.

Por volta das 11h30, a equipe de intervenção conseguiu entrar no presídio e controlar a situação.

No momento estão sendo realizadas as operações necessárias como completar a extinção do fogo.

Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap)