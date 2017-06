“Inova Goiás representa novo pilar econômico para o Estado”, diz presidente do TecnoPark

Data de publicação: 17 de junho de 2017 - 17:36

Em artigo publicado na edição deste sábado, dia 17, do diário goianiense O Popular, o consultor de empresas e presidente do TecnoPark Goiás, Fernando Franco, afirma que as ações do Governo do Estado voltadas para a promoção da inovação tecnológica “atestam o caráter vanguardista da gestão do governador Marconi Perillo”. No artigo, intitulado Inovação e Desenvolvimento, Fernando Franco afirma que, com o <i>Inova Goiás</i>, o governo estadual “reconhece a relevância da inovação e a indução ao desenvolvimento suas iniciativas afins propiciam, no mercado privado, na academia, na gestão pública e no crescimento sustentável”.

O TecnoPark Goiás, que está sendo construído em Hidrolândia pela iniciativa privada em parceria com o Governo de Goiás, será apresentado nesta segunda-feira pelos investidores e pelo governador, durante solenidade no Palácio Pedro Ludovico, às 14h. “É neste ambiente de parceria que apresentamos, com o Governo de Goiás, o TecnoPark Goiás, um parque tecnológico localizado a poucos minutos do Shopping Flamboyant, em Hidrolândia”, afirma Fernando Franco.

No artigo publicado em O Popular, Franco adiante que o TecnoPark “terá centros de P&D em construção civil, indústria de alimentos e produção de móveis e unidades do Instituto Tecnológico Goiano (Itego), da Universidade Estadual de Goiás (UEG), e gestão tecnológica a cargo do Instituto Reger”. Anota ainda que “haverá nele de edifício para incubadoras, centros de pesquisa, áreas de convivência e lazer, comércio e serviços, e mais de 400 mil metros quadrados para assentamento industrial”. Leia, abaixo, a íntegra do artigo:

Inovação e desenvolvimento

Fernando Franco

É comum a incompreensão sobre a importância da inovação tecnológica. Nem sempre se enxerga a relação entre pesquisadores e geração de empregos; laboratórios e bem-estar social; centros de pesquisa e redução dos índices de violência ou aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A pergunta é: como a inovação transforma o cotidiano?

Não faltam evidências. Na realidade transformadora do século XXI, quem não inova está morrendo. Da indústria aos pequenos negócios, a inovação é a chave para superar a concorrência. A eficiência industrial depende essencialmente da inovação, por meio do aprimoramento constante dos produtos, novas formas construtivas e insumos.

O mesmo ocorre com o setor de comércio e serviços, e talvez não haja forma mais simples de explicar isso do que com o Uber, que levou o bom e velho táxi para o divã. Enquanto isso, o carro autônomo avança, e já são projetados drones para o transporte de pessoas.

A velocidade das mudanças assusta. A criação de ambientes de pesquisa e desenvolvimento, por meio de parceria entre os setores público e privado, é imprescindível. A iniciativa do Governo de Goiás de estabelecer esse ambiente com o Programa Goiano de Parques Tecnológicos (PGTec), por meio do Inova Goiás, reforça o caráter vanguardista da administração de Marconi Perillo e representa novo pilar econômico para o Estado.

Fomentar o setor de P&D induz o crescimento e promove o desenvolvimento social: gera riquezas, empregos e renda e aprimora a formação acadêmica, reduz a violência e amplia a competitividade.

É neste ambiente de parceria que apresentamos, em parceria com o Governo de Goiás, o TecnoPark Goiás, um parque tecnológico localizado a poucos minutos do Shopping Flamboyant, em Hidrolândia. Ele terá centros de P&D em construção civil, indústria de alimentos e produção de móveis e unidades do Instituto Tecnológico Goiano (Itego), da Universidade Estadual de Goiás (UEG), e gestão tecnológica a cargo do Instituto Reger. Haverá nele de edifício para incubadoras, centros de pesquisa, áreas de convivência e lazer, comércio e serviços, e mais de 400 mil metros quadrados para assentamento industrial.

Os Parques Tecnológicos consolidam a inovação. Goiás reconhece a relevância da inovação e a indução ao desenvolvimento suas iniciativas afins propiciam, no mercado privado, na academia, na gestão pública e no crescimento sustentável.

Fernando Franco, consultor de empresas e presidente do TecnoPark Goiás.

