Inscrição para cadastro reserva do HDT começa na segunda

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 17:12

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) – Organização Social (OS) gestora do Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad (HDT/HAA) abre Edital 001/2017 de processo seletivo simplificado à formação de cadastro de reserva para atuar na unidade e/ou no Condomínio Solidariedade, ambos em Goiânia. Os candidatos serão escolhidos por meio de análise curricular e entrevista.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas do dia 20 ao dia 24 próximo (segunda a sexta-feira), pessoalmente. Serão selecionados profissionais para os cargos de analistas Administrativo e de Custos, Auxiliar de Análises Clínicas, médicos Clínico/Socorrista, Infectologista, do Trabalho e Tutor de Nutrição. Os salários variam de 1.081,91 a R$ 8.334,93.

O candidato deve ir até o setor de Recursos Humanos do HDT/HAA, que fica na Avenida Contorno, número 3665, Jardim Bela Vista, em Goiânia, das 8 às 12 horas, com a ficha de inscrição preenchida e documentos pessoais. O edital, com mais informações, está disponível no site www.isgsaude.org.