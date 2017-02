Inscrição para o próximo sorteio da Nota Goiana vai até domingo

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 10:10

Os consumidores que ainda não se cadastraram no Programa Nota Fiscal Goiana têm até o próximo domingo, dia 12, para se inscrever a tempo de participar do sorteio de fevereiro, que será realizado dia 23 deste mês com 151 prêmios no valor total de R$ 300 mil. A inscrição só precisa ser feita uma vez. Atualmente o programa conta com mais de 297 mil participantes.

Essa será a 24ª edição dos prêmios da Nota Goiana e a segunda após a ampliação do número de prêmios que passou de 40 para 151 sendo um de R$ 200 mil, 50 de R$ 1 mil e 100 de R$ 500 (valores brutos). Além dos prêmios em dinheiro, o programa também vai conceder desconto de até 10% no valor do IPVA de 2018, proporcional à quantidade de bilhetes acumulados com o somatório das notas fiscais com o CPF.

Para o cálculo desse desconto serão levados em conta os bilhetes gerados durante o ano com as notas fiscais de compras feitas até setembro. “Por isso, quanto mais cedo o consumidor se inscrever e pedir o CPF nas compras, mais bilhetes ele conseguirá acumular e, maior será o desconto”, explica o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

*Comunicação Setorial da sefaz