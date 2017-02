Inscrições abertas para os cursos de joalheria

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 10:48

As inscrições para os cursos de Lapidação, Joalheria e Artesanato Mineral estão abertas até 24 de fevereiro. Os cursos profissionalizantes são oferecidos gratuitamente pela Superintendência de Mineração, com aulas no Centro de Gemologia no Distrito Agro Industrial de Anápolis (Daia), e o material para o treinamento, como prata e pedras, deve ser fornecidos pelos alunos.

São 30 vagas para as três modalidades de formação profissional, nos turnos matutino e vespertino, sendo 10 vagas para cada curso. Lapidação, Joalheria e Artesanato Mineral - que a Superintendência de Mineração da SED oferece com recursos do Fundo de Fomento à Mineração (FunMineral) – têm 320 horas/aula, com o objetivo de qualificar joalheiros e artesãos, profissionais ou não, com idade a partir de 16 anos, para o mercado de trabalho.

Para as inscrições, é preciso levar Carteira de Identidade, uma foto ¾ e CPF. As aulas começam no dia 2 de março. O Centro de Gemologia fica na Via Principal, quadra 2, módulos 13 e 14, no Daia.

Mais informações: (62) 3316-1112