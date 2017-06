Inscrições abertas para o 2º Seminário de Educação

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 18:34

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) estará com inscrições abertas para ouvintes do 2º Seminário de Educação da Seduce: “Relatos de experiências docentes”, entre os dias 1º e 22 de setembro de 2017. O evento será realizado pela secretaria, com apoio de instituições parceiras no período de 4 a 6 de outubro deste ano, em Goiânia. As inscrições para os interessados em apresentar trabalhos e compartilhar experiências docentes de sucesso estarão disponíveis no período de 15 a 31 de agosto.

O seminário tem como objetivo oportunizar espaço de caráter acadêmico para a realização de debates e a socialização de práticas exitosas de ensino-aprendizagem, entre os professores-pesquisadores da Rede Estadual de Goiás e das Instituições Parceiras. Estão na programação, dividida em eixos temáticos, palestras, mesas redondas, relatos de experiências no formato de resumos expandidos e artigos científicos.

O evento é organizado pela Seduce, por meio da Superintendência de Inteligência Pedagógica e Formação. São parceiras da secretaria no seminário as organizações: Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação (Mestrado e Doutorado) da PUC-GOIÁS; Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA) da UniEvangélica; Universidade Estadual de Goiás (UEG); Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Estadual do Tocantins (UFT); Rede Internacional das Escolas Criativas (Riec) e o Centro Universitário Barriga Verde (Unibrave-Orleans-SC).

Foco

O seminário visa tratar das temáticas: Projetos Inovadores e Criativos na Escola; A Sala de Aula como Espaço Formativo; Sociedade e Meio Ambiente; Educação, Sociedade e Diversidade e Programas/projetos da Seduce. Os trabalhos poderão ser apresentados no formato de pôster científico ou comunicação oral.

Mais informações: (62) 3201-3020