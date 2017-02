Inscrições para a Feira do Estudante estão abertas

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 8:08

Estão abertas as inscrições gratuitas para a 2ª Feira do Estudante – Expo Ciee Goiás 2017, que será realizada dias 15 e 16 de fevereiro, no Centro de Convenções de Goiânia – Pavilhão Azul. Os organizadores esperam 23 mil visitantes nos dois dias de evento. A parceria entre a Organização das Voluntárias de Goiás/Bolsa Universitária e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) tem como objetivo abrir espaço para estudantes no mercado de trabalho.

Os organizadores recomendam que os interessados façam inscrições prévias gratuitas pelo site do Ciee. Durante o evento, os jovens poderão se candidatar a duas mil vagas de estágio e a 500 de aprendizagem, participar de 40 palestras e assistir a apresentações musicais e culturais.

Valorizar talentos, desenvolver competências e abrir portas para o mercado de trabalho por meio do aprimoramento e capacitação dos estudantes são as metas e o foco do evento, que tem como público alunos do Ensino Médio das redes pública e particular, estudantes de cursos tecnológicos e de cursos superiores em geral, especialmente os bolsistas da OVG.

A segunda edição goiana

Dividida em área educacional e espaço para expositores, a segunda edição goiana da feira virá com uma programação repleta de atividades culturais e educacionais, entre elas palestras ministradas por especialistas e destinadas a reforçar a formação dos jovens. Entre os temas, destaque para orientação para escolha da profissão, preparação para processos seletivos, dicas para o sucesso na carreira e serviços gratuitos para auxiliar no ingresso no mercado de trabalho.

Escolas ou grupos de outras localidades interessados em levar excursões têm um link específico para cadastrar os estudantes. Com esse cadastro, é possível imprimir uma credencial, que facilitará o acesso de todos ao evento. Organizações interessadas em obter mais informações ou fazer reservas de estandes para o evento devem entrar em contato com Joyce Passos, atendimento@feiradoestudante.ciee.com.br ou pelo telefone (11) 3040-6560.

Sobre o Ciee

Desde sua fundação, há 52 anos, o Ciee encaminhou 16 milhões de estudantes para estágio e aprendizagem em empresas e órgãos públicos parceiros. A marca confirma o crescente reconhecimento da eficácia do estágio e da aprendizagem em duas importantes frentes: como capacitação prática dos jovens para o mercado de trabalho e como fonte de recrutamento de novos talentos.

O Ciee também desenvolve uma série de ações de assistência social, com total gratuidade aos beneficiados e destinadas, em especial, a segmentos em situação de vulnerabilidade social como: Programa de Educação a Distância, Inclusão de Pessoas com Deficiência, Alfabetização para Adultos, Desenvolvimento Estudantil e Profissional, Orientação e Informação Profissional, Orientação Jurídica Gratuita à População Carente (Projur), Cursos Gratuitos de Informática, além de Ciclos de Palestras, Concursos Literários – que estimulam a escrita e a leitura, Feira do Estudante – Expo Ciee, entre outros.