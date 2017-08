Recurso contra multa agora só em unidades da Agetop no Vapt Vupt

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 16:37

A Agetop comunica que o serviço de atendimento aos condutores interessados em protocolar recurso contra multa não é mais realizado na sede da Agência, no Conjunto Caiçara, em Goiânia, por causa de organização interna do órgão. Agora, os motoristas devem se dirigir às unidades da Agetop nos Vapt Vupt de Campinas (Camelódromo), Cidade Jardim e no Centro (Palácio Pedro Ludovico Teixeira).

É necessário preencher formulário que pode ser baixado no site da Agetop (www.agetop.go.gov.br) com os dados do requerente, veículo e infração, bem como a exposição dos fatos, fundamentos legais e/ou documentos que comprovem a defesa do condutor.

O formulário deve ser apresentado junto com as cópias dos seguintes documentos: CNH, CRLV, RG e comprovante de endereço.

Confira endereço e horário de funcionamento das unidades do Vapt Vupt:

Vapt-Vupt de Campinas (Camelódromo)

End.: Camelódromo de Campinas 2 – próximo ao Terminal da Praça A, Setor Campinas

Horário de atendimento: 7 às 19 horas

Vapt Vupt da Cidade Jardim

End.: Av. Nero Macedo, nº 400, Cidade Jardim

Horário de atendimento: 8 às 20 horas

Centro (Palácio Pedro Ludovico Teixeira)

End.: Rua 82, s/n, Pça Cívica, Centro

Horário de atendimento: 8 às 18 horas

Comunicação Agetop