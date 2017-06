Inverno começa com baixa umidade relativa do ar

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 18:04

Esta quarta-feira, dia 21, primeiro dia do inverno no hemisfério sul, terá predomínio de sol em todas as regiões de Goiás. O sistema de alta pressão presente no Estado está impedindo a formação de nuvens. A umidade relativa do ar se mantém baixa também.

Em Goiânia, as temperaturas vão oscilar entre 15 e 28 graus. A umidade relativa do ar atinge a mínima de 30%. A previsão é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento.

Mais informações: (62) 3201-5203