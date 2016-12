Investimentos garantem qualidade dos serviços do Detran

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 8:08

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) vivenciou um ano de boas mudanças em 2016, especialmente em relação ao atendimento ao usuário, após investimentos no aperfeiçoamento da gestão e dos sistemas de prestação de serviços do órgão. A avaliação é do presidente da autarquia, Manoel Xavier Ferreira Filho.

Segundo ele, o projeto de modernização e descentralização do órgão facilitou a vida do cidadão, que pode realizar os mais diversos serviços sem precisar ir à sede, na Cidade Jardim, em Goiânia. Hoje, alguns serviços podem ser feitos pela internet.

“Os alicerces já foram construídos. Promovemos mudanças estruturais e devolvemos para o cidadão, na forma de serviço de qualidade, toda contribuição que ele dá ao Estado. Temos buscado parcerias que nos ajudem a instituir padrões de qualidade ao serviço público. Nosso trabalho foi focado em tratar nossos usuários como clientes e sua satisfação é nosso eixo norteador”, afirma Manoel Xavier.

Ele destaca como mudança positiva o atendimento Padrão Vapt Vupt implantado pelo governo Marconi e a descentralização de serviços, que reduziram as filas dentro da sede do Detran. Em alguns departamentos, elas não existem mais.

Novos equipamentos, treinamento de colaboradores e melhoria nos processos internos transformaram o órgão de trânsito para melhor. “É um alento para quem precisa de atendimento rápido, confortável e eficiente e não pode passar parte do dia enrolado com a burocracia”, destaca Xavier.

No início de novembro, o Detran criou o Vapt Vupt Empresarial dentro da Unidade Padrão Vapt Vupt, na sede do órgão. O local é exclusivo para o atendimento de empresários, concessionários, frotistas, revendedores, financeiras, despachantes, centros de formação de condutores, credenciados, clínicas, médicos, psicólogos, permissionários e leiloeiros, entre outros. Segundo o presidente, a partir de agora, o usuário pessoa jurídica não precisa mais dividir o atendimento com pessoas físicas.

“Essa segmentação criou diferenciais importantes, pois os parceiros do Detran representam, muitas vezes, uma demanda grande de pessoas. Por outro lado, o cidadão comum não pode ficar na fila aguardando enquanto um empresário dá entrada em 100 processos de uma única vez”, explica Manoel Xavier.

Redução de custos operacionais

De acordo com o presidente do Detran, as mudanças implementadas no órgão agilizam ainda mais a prestação de serviços, proporcionando economia de tempo e ganho em qualidade de atendimento. Ele reforçou que, por dia, o Vapt Vupt Empresarial atende aproximadamente 400 pessoas. Para ele, o avanço também representa o comprometimento do Detran em prestar o melhor serviço possível ao usuário, seja ele pessoa física ou jurídica.

Para Jader Neves, presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) do Estado de Goiás, o empresário, assim como qualquer cidadão comum, merece respeito por parte do poder público. “Por isso, é necessário reconhecer a importância das mudanças realizadas pelo Detran ao longo deste ano. É bom lembrar ainda que o atendimento rápido e eficiente também ajuda a garantir a perenidade dos negócios. O tempo que o empresário perdia em filas, hoje, ele pode dedicar a outros assuntos de sua empresa”, afirma.

“Com toda certeza, a modernização e a descentralização do atendimento do Detran são avanços históricos para Goiás e modelo para o restante do Brasil. Tal qual o Vapt Vupt, em breve serão copiados por outras unidades da Federação”, avalia também Jader Neves.

Pista para treineiro

Outra importante novidade recente foi a abertura, no dia 11 de dezembro, da pista oficial de exame de direção veicular para que os postulantes à habilitação possam conhecer o percurso das provas. A iniciativa visa reduzir o nervosismo, que figura entre os principais fatores que contribuem para a reprovação dos candidatos durante o exame prático para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A pista da sede, em Goiânia, está liberada para os treineiros de domingo a sexta-feira. Durante a semana, ela poderá ser utilizada no período noturno, das 18 às 21 horas. No domingo, ficará aberta de 8 às 18 horas. Não será cobrada taxa de utilização da pista. A medida busca humanizar o processo e permitir que o examinado aplique seus conhecimentos com maior tranquilidade.

