Ipasgo alerta para crescimento de atendimento a diabéticos

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 10:10

A endocrinologista Renata Santiago, que presta atendimento na Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial do Ipasgo, verificou que 60% dos pacientes atendidos no consultório buscam auxílio contra a diabetes ou doenças relacionadas a esse mal. Segundo percepção da especialista, o aumento no número de casos acende o alerta para uma possível epidemia da doença no futuro.

Segundo a médica, dois tipos de complicações são mais preocupantes: as microvasculares, que comprometem pequenos vasos como retina, o funcionamento dos rins e nervos, por exemplo; e as macrovasculares, que podem levar ao desenvolvimento de AVCs e até infartos. Quando associadas aos vasos, as consequências da diabetes podem causar perda da visão, dores neuropáticas e feridas nos membros com possibilidade de amputação.

Para a especialista Renata, o aumento da incidência da diabetes está associado ao estilo de vida atual, focado no sedentarismo e na alimentação inadequada, repleta de carboidratos, açúcares e alimentos industrializados em excesso. Ela reforça que a diabetes não tem cura, apenas controle. “O melhor a se fazer é prevenir esse mal, evitando o consumo em excesso desses alimentos e substituindo-os por frutas e verduras”, orienta.

Prevenção

A endocrinologista indica ainda como parte da prevenção, a realização periódica do exame de glicemia de jejum para detecção precoce da doença, já que o diabetes não tem sintomas. Para pessoas com histórico da doença na família ou que está com sobrepeso, o exame deve ser feito uma vez ao ano, independente da idade. Já depois dos 40 anos todas as pessoas devem passar pela glicemia de jejum.

Uma vez detectada a doença, o tratamento deve ser iniciado imediatamente e para ser eficaz tem que se apoiar no tripé: dieta saudável, exercícios físicos e medicação. A médica lembra que esses cuidados são apenas para controlar a doença, que ainda não tem cura. “Se não for tratado, o diabetes fatalmente terá complicações, que reiteramos, podem levar ao óbito”.

Outros tipos

Tudo que foi dito até agora se refere ao diabetes Tipo 2, o mais comum entre a população adulta. Mas existem ainda outros dois tipos da doença que também ocorrem muito, que é o diabetes Tipo 1 e o diabetes gestacional. No primeiro caso a doença está relacionada à destruição do pâncreas, que deixa de produzir insulina. Ela atinge mais crianças e adolescentes e o tratamento é feito com a reposição de insulina. Já o diabetes gestacional acomete mulheres grávidas e deve ser tratado com muito rigor, pois oferece riscos para a mãe, aumentando o risco de eclâmpsia e de parto prematuro e para o bebê, pois pode causar má formação e aumenta a chance de morte intrauterina.

*Assessoria de Comunicação do Ipasgo