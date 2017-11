IPVA: 3ª parcela de veículo placa final 9 vence nesta sexta

Data de publicação: 6 de novembro de 2017 - 18:30

A Secretaria da Fazenda comunica que vence na sexta-feira, dia 10, o prazo para pagamento da 3ª parcela do IPVA de veículos com placa final 9 para os que optaram pelo pagamento parcelado em três vezes ou a cota única para quem preferiu pagar de uma só vez.

A Coordenação do IPVA ressalta, ainda, que vence no dia 30 deste mês, a 3ª parcela do IPVA dos veículos de placa final 0 e a cota única para este grupo. Com eles, encerra-se o cronograma de pagamento do IPVA deste ano. O gerente Nivaldo Damasceno salienta que o pagamento do imposto em dia garante o desconto de 50% concedido aos carros populares – 1.0 – e as motocicletas de até 125 cc para os proprietários de veículos que não tiveram infração no último ano.

Os boletos são emitidos e enviados para a residência dos proprietários pelo Detran. No entanto, quem não recebeu pode acessar o site www.detran.go.gov.br para imprimir o Documento de Arrecadação Estadual (DARE) e efetuar o pagamento na agência bancária. No site, basta acessar o menu Boletos e informar o número da placa e o Renavam. Outra opção é procurar uma Agência do Vapt Vupt. Em caso de dúvida, o contribuinte pode ligar para o call-center da Sefaz no telefone 0300 210 1994.

Comunicação Setorial – Sefaz