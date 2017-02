Jalles Fontoura é o novo presidente da Saneago

Data de publicação: 3 de fevereiro de 2017 - 16:57

O governador Marconi Perillo anunciou nesta sexta-feira, dia 3, por meio de postagem em seus perfis nas redes sociais, a escolha do engenheiro Jalles Fontoura de Siqueira para a presidência da Saneago. “Jalles tem credenciais para comandar a Saneago. Agradeço ao secretário José Carlos Siqueira e à diretoria da Saneago pelo competente trabalho realizado na companhia”, afirmou Marconi, na postagem.

Biografia

Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e filho do ex-governador do Estado Otávio Lage de Siqueira, Jalles foi empresário do ramo da construção, proprietário de armazéns gerais e exerceu o cargo de prefeito de Goianésia por dois mandatos (1977 a 1982 e 2013 a 2016).

Também foi deputado federal Constituinte (1987/1991), deputado estadual (1999/2002) e secretário da Fazenda (1999-2001) durante o primeiro mandato de Marconi Perillo (1999-2002), além de professor de Gestão Pública na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ele vai substituir o atual presidente, José Carlos Siqueira.

Confira a íntegra da postagem do governador nas redes sociais:

Gabinete de Imprensa do Governador