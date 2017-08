Jogadores e comissão técnica do Sub-19 do Vila Nova vão doar sangue no Hemocentro

Data de publicação: 28 de agosto de 2017 - 8:19

O secretário da Saúde, Leonardo Vilela, e o diretor do Hemocentro de Goiás, Mauro Silva, receberão nesta terça-feira, dia 29, a partir das 8h, os jogadores e comissão técnica do sub-19 do time Vila Nova. Eles vão doar sangue na unidade. A ação faz parte da campanha do time denominada “Sangue Colorado – Jogue no Time da Solidariedade.

Conhecido como Tigrinho, a equipe da categoria de base iniciou a Copa Goiás Sub-19 no último sábado. Fora dos estádios, o elenco quer mostrar que tem responsabilidade social e abraçou a causa. “Nós do Vila Nova, além de formar grandes atletas, temos a preocupação de construir o caráter dos nossos jogadores e incentivar a ajuda ao próximo”, declara o técnico da equipe Sub-19, Ariel Mamede.

Para Leonardo Vilela, quem ganha com a iniciativa é o cidadão, que necessita do sangue para sobreviver. “Apenas uma bolsa é capaz de salvar quatro vidas”, diz o secretário.

“Chegou a hora de ajudar, também, quem tanto precisa. O sangue Colorado pode agora salvar outras vidas”, incentiva o coordenador das categorias de Base do Vila Nova, Müller Meira. Tallison Diego Nunes da Costa entrou para as categorias de base do Vila em 2014. Hoje, com 19 anos, Tallison é o goleiro da equipe Sub-19. O jovem diz estar pronto para doar sangue. “Essa ação é muito importante, porque precisamos ser solidários e ainda alertamos a juventude para que se preocupe com o próximo”, reforça.

Para o diretor do Hemocentro, Mauro Silva, campanhas como essa são sempre bem-vindas, pois mostram que a força dos jovens, aliada à paixão pelo esporte, podem trazer frutos positivos como o incentivo a fazer o bem e propagar a paz.

Quais as condições básicas para doar sangue?

• Estar em boas condições de saúde

• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, precisam de autorização)

• Pesar no mínimo 50 kg

• Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas)

• Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)

• Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial

O Hemocentro fica na Av. Anhanguera nº 5.195, Setor Campina