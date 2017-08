Jornada Científica do Crer chega à sua 15ª edição

Data de publicação: 29 de agosto de 2017 - 19:00

Nos dias 28 e 29 de setembro, o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) realiza a sua XV Jornada Científica. Com o tema “Os desafios da reabilitação funcional”, a Jornada Científica do Crer vai discutir as aptidões e capacidades das pessoas com deficiência, na busca da independência.

Ao longo desses dois dias, profissionais de reconhecimento nacional contribuirão para o aprimoramento profissional. Na programação, o evento contempla palestras, workshop e mesas redondas voltados para profissionais e estudantes da área da saúde.

Inscrições

As inscrições para a XV Jornada Científica do Crer podem ser feitas pessoalmente no Centro de Estudos do hospital, pelo telefone (62) 3232-3115 ou pelo site da Agir (organização social responsável pela sua gestão). O valor da inscrição é R$ 130,00 para profissionais e R$ 100,00 para estudantes. Ao final do evento, cada participante receberá via e-mail um certificado com a carga horária de 16 horas

Histórico

Desde 2002, ano de fundação do Crer, é realizado anualmente a Jornada Científica. A instituição demonstra a sua preocupação com a promoção do conhecimento, aprimoramento e atualização dos profissionais. A cada ano, ao longo das 14 edições, o Crer se consolida ainda no calendário nacional e internacional de eventos científicos, incorporando a participação de profissionais de Goiás, de outros Estados e países.

Mais informações: (62) 3232-3115

Assessoria de Comunicação do Crer