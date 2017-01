José Eliton abre Governador Responde de 2017

Data de publicação: 13 de janeiro de 2017 - 17:57

O governador em exercício José Eliton comandou nesta sexta-feira, dia 13, a primeira edição do quadro Governador Responde de 2017, prestando contas das ações da administração estadual a partir de dúvidas e questões apresentadas pelos internautas. Implantado no ano passado por Marconi Perillo, o Governador Responde está entre as ferramentas de comunicação e transparência que fizeram dele um dos governadores mais interativos do Brasil, segundo pesquisa realizada pela Eureka Comunicação, publicada pelo portal nacional de notícias Brasil 247.

José Eliton respondeu às perguntas dos internautas sobre temas relacionados à Segurança Pública, parcerias com as prefeituras, aplicação dos recursos da privatização da Celg Distribuição e as novas medidas de austeridade. O governador em exercício disse que o Governo de Goiás, sob o comando de Marconi, vem adotando as medidas necessárias para ajustar as contas estaduais de forma a garantir os recursos necessários para os investimentos.

“O governador mais uma vez colocou Goiás na vanguarda das decisões corretas. Hoje, o Brasil todo discute o teto de gastos, que foi recentemente aprovado no Congresso Nacional, por iniciativa da presidência da República. Goiás já se antecipou a isso”, afirmou José Eliton. “Lá em 2014 para 2015, o governador Marconi já olhando, observando os sinais, conseguiu visualizar o cenário de crise que o Brasil vivenciou nos anos de 2015 e 2016. Isso sem precedentes recentes na história brasileira”, disse o governador em exercício.

José Eliton também respondeu perguntas a respeito do principal tema da agenda nacional: a crise do sistema penitenciário. Disse que o atual modelo da Segurança Pública exauriu-se e é preciso que ocorram “mudanças estruturais”. Segundo ele, felizmente a situação em Goiás é melhor do que em outros estados, mas está longe de ser ideal. “Temos uma população carcerária, que cumpre pena em regime fechado, na ordem de 14 mil presos, um conjunto de vagas em regime fechado na ordem de 9 mil, temos uma lotação acima do ideal”, disse.

O governador em exercício disse ainda que é importante que o Estado tenha uma boa saúde econômica, para que possa investir em Educação, Saúde, construir hospitais, construir creches, ampliar escolas, resolver os problemas na malha viária do Estado, conseguir ajudar os prefeitos.

Segurança Pública

“É preciso modificar a legislação brasileira, endurecer as penas”.

Nós temos hoje um cenário muito delicado na área da Segurança Pública no País. Nós vivemos um modelo de segurança que está se exaurindo no País, é preciso mudanças estruturais. É preciso modificar a legislação brasileira, endurecer as penas, mas antes disso é preciso estruturar o sistema penitenciário de modo que o estado brasileiro tenha capacidade de tirar das ruas, de segregar da sociedade aqueles que por ato de vontade cometem crimes. No Estado de Goiás, felizmente, nós temos uma realidade melhor que a média nacional, mas estamos longe do ideal. Nós temos uma população carcerária que cumpre pena em regime fechado, na ordem de 14 mil presos, um conjunto de vagas em regime fechado na ordem de 9 mil, temos uma lotação acima do ideal. É preciso melhorar essa situação e não apenas e tão só com relação às vagas, mas também com a capacidade das unidades penitenciárias em recuperar o indivíduo.

Resultados no combate à violência

“Atuamos com muita firmeza no combate ao crime organizado, estabelecemos novos parâmetros na área de inteligência”.

Acho que os resultados dos trabalhos são identificados claramente a partir dos indicadores. Nós temos como mensurar o sucesso ou o insucesso a partir de determinados índices que são apresentados. Ao longo de 2016, nós fizemos um esforço muito grande em mudar procedimentos operacionais das diversas forças policiais. Atuamos com muita firmeza no combate ao crime organizado, estabelecemos novos parâmetros na área de inteligência, criamos o Pacto Integrador Interestadual de Segurança Pública, primeiro modelo no País de integração das Agências de Inteligência dos diversos estados brasileiros, criando novas perspectivas para a área de Segurança Pública.

Privatização da Celg Distribuição

“Recursos da Celg serão aplicados em obras estruturantes, para impactar no desenvolvimento do Estado”.

A primeira fase desse trabalho está sendo concluída agora. Assim que o governador Marconi Perillo retornar a Goiânia, nós iremos ter uma reunião de trabalho e apresentaremos sugestões que nós estabelecemos para a aplicação dos recursos derivados da venda da Celg. É uma parte dos recursos dentro de um portfólio de ações para investimentos ao longo de 2017 e 2018. O governador já determinou que nós tenhamos o cuidado de aplicar esses recursos em obras estruturantes no Estado. Nós começamos a definir investimentos na área de rodovias, na área de inovação, na área dos modais de transporte em Goiás, nas plataformas que nós temos especificamente, como a de Anápolis, em obras estruturantes na área da saúde, como o hospital regional de Uruaçu, que terá um amplo espectro de atendimento às comunidades, outras unidades de Ambulatório Médico de Especialidades, que estão sendo discutidos.

Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás

“Goiás, já em 2014, antecipou-se à crise e fez o que o Brasil faz hoje”.

O governador mais uma vez colocou Goiás na vanguarda das decisões corretas. Hoje o Brasil todo discute o teto de gastos, que foi recentemente aprovado no Congresso Nacional, por iniciativa da presidência da República. Goiás já se antecipou a isso. O resultado disso tudo foi apresentado agora, com um superávit primário apresentado no ano de 2016, um ano extremamente delicado para todos os estados brasileiros, mas Goiás observou mais de 900 milhões de reais de superávit primário. É um indicador expressivo, que nos coloca, com certeza, entre os estados que tiveram um melhor desempenho fiscal no Brasil no ano de 2016.

Parcerias com as prefeituras de Goiás

“As pessoas vivem no município. O Estado não pode abrir mão dos grandes temas estruturantes”.

Essa é uma característica muito própria, tanto do governador quanto minha. Eu venho do interior, ele também, e nós sabemos as dificuldades que os municípios passam. Sabemos efetivamente que é ali que as pessoas vivem, saem de suas casas, vão para o trabalho, escola, levam o filho para passear, enfim. As pessoas vivem no município. Claro que o Estado não pode abrir mão dos grandes temas estruturantes no Estado. É o que estamos fazendo com a aplicação dos recursos da Celg. Mas também não pode abrir mão de auxiliar os municípios, especialmente nesse momento de crise, a ter condições de executar obras que são importantes para o dia a dia das pessoas, seja o asfaltamento de uma rua, seja a construção de uma creche, seja a ampliação de uma unidade de posto de saúde no município.

Perspectivas para o ano

“2016 foi um ano difícil, mas de superação. 2017 será um ano melhor”.

Mensagem de despedida – É sempre uma alegria falar com todos os internautas, especialmente neste início de ano. 2016 foi um ano muito difícil para todos nós, para mim em especial, mas de qualquer forma é também um ano de superação das dificuldades. Tenho convicção que 2017 será um ano extremamente positivo para todos os goianos. Faço votos aqui para que cada um tenha um 2017 feliz, que possa amparar, guardar seus sonhos e que possa ser efetivamente um momento de construção da realização desses sonhos. Um feliz 2017 para todos e um ano de esperança, sucesso e muito trabalho.

Fotos: Mantovani Fernandes

