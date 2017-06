José Eliton coordena reunião geral de acompanhamento do Goiás na Frente

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 20:06

Responsáveis, em cada setor do governo, apresentam situação das obras, pontos a serem solucionados e outras providências para garantir bom andamento do programa. Em breve, população poderá acompanhar cada um dos empreendimentos por meio de site específico. “As pessoas enxergam o governo em atuação, construindo”, afirma vice-governador

O vice-governador José Eliton, coordenador do Goiás na Frente, reuniu na tarde desta quarta-feira, dia 21, no 4º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, secretários de Estado e presidentes de estatais para a primeira reunião geral de nível 2 para acompanhamento do programa. O Goiás na Frente prevê investimentos da ordem de R$ 9 bilhões em obras estruturantes em todas as regiões e repasses diretos a todos os municípios. De acordo com José Eliton, as obras do Goiás na Frente estão promovendo uma grande transformação no estado. “As pessoas enxergam o governo em atuação, construindo”, acentuou.

Durante o encontro, o vice-governador José Eliton anunciou que as reuniões de acompanhamento da execução das obras serão bimestrais e que os diferentes órgãos do governo informarão sistematicamente o status de cada ação por meio de sistema informatizado. Ele lembrou que, em breve, toda a população poderá acompanhar a execução do programa Goiás na Frente por meio de um site específico que está em fase de preparação, assegurando a transparência do governo na aplicação dos recursos do programa.

A reunião contou com a presença do secretário de Governo, Tayrone di Martino, do secretário extraordinário Talles Barreto, supervisor do programa Goiás na Frente, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Pontes, do secretário extraordinário de Habitação, João Gomes, e do secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri. Os presidentes da Agetop, Jayme Rincon, da Agência Goiana de Regulação, Ridoval Chiareloto, da CELG G & T, Bráulio Morais, da Codego, Júlio Vaz, da Emater, Pedro Arraes, e da Juceg, Rafael Lousa, participaram da reunião.

O vice-governador iniciou a reunião ouvindo o secretário Talles Barreto, para quem o Goiás na Frente vem produzindo impacto positivo em todas as áreas, por sua abrangência, e em seguida o secretário Tayrone di Martino, que apresentou os números dos convênios diretos com os municípios.

Além dos convênios, para os quais o governo destinou cerca de R$ 500 milhões em recursos a serem repassados diretamente aos municípios, a primeira reunião geral de nível para acompanhamento das ações do Goiás na Frente avaliou a situação das obras em todas as áreas. O principal objetivo é verificar pontos de atenção para que as ações sigam em ritmo acelerado. A Agehab, por exemplo, apresentou a relação das cidades que já aderiram ao programa de construção de unidades habitacionais.

Na segurança pública, conforme destacou o secretário Ricardo Balestreri, várias obras estão em andamento e outras estão em fase de projeto e que novos caminhos estão sendo verificados para dar maior celeridade às ações de segurança do Goiás na Frente. Na educação, o superintendente executivo, Ivo César, destacou que as obras “estão caminhando bem”. Serão construídas 213 quadras cobertas e de 58 a 65 escolas padrão Século XXI. Também serão construídos centros culturais em vários municípios. Todas essas obras custarão R$ 513 milhões. Ivo César avaliou a reunião como extremamente positiva. “Foi uma reunião de ajustes, para que todos nós falemos a mesma linguagem, com objetivo único que é concluir todas as obras do Goiás na Frente dentro do prazo”, destacou.

Para o secretário extraordinário Talles Barreto, o fiscal do Goiás na Frente, o encontro técnico desta quarta-feira foi importante, oportunidade em que todos deram informações de como estão as obras em suas áreas. “A partir da próxima semana, esse acompanhamento será feito a partir de um sistema informatizado, com dados atualizados e constantes a respeito das obras do Goiás na Frente”, acentuou.