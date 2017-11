José Eliton leva programa social ao Nordeste goiano e vistoria obras de Estrada Parque

Data de publicação: 4 de novembro de 2017 - 19:07

“O Goiás na Frente carrega valores, princípios e sentimentos como carinho, respeito e esperança”, diz o vice-governador José Eliton durante o lançamento do Programa Goiás na Frente Terceiro Setor – Social, realizado na manhã desta sexta-feira (03/11), em Posse, no Nordeste goiano. Na cerimônia foi anunciada a ampliação de programas sociais, como o Renda Cidadã, Jovem Cidadão e Cheque Reforma. “Terão prioridade pessoas portadoras de deficiência física”, afirma. “Vamos garantir o ingresso de mais 30 mil famílias no Renda Cidadã”, informa. Na maratona, a comitiva também esteve em Guarani de Goiás e Iaciara.

O vice-governador José Eliton vistoriou, também, as obras de terraplanagem, pavimentação e ponte em concreto armado da Estrada Parque Terra Ronca. “A nova rodovia tem dimensão histórica. Provocará um impacto muito forte ao fomentar a economia e o turismo da região, com mais empregos, renda e desenvolvimento”, destaca. “O Parque Estadual de Terra Ronca possui também grande importância para o setor de pesquisa científica por possuir o maior complexo de cavernas e rios interiores da América Latina”, acentua o vice-governador.

Solidariedade

“A política moderna exige respeito e solidariedade”, afirma Eliton, ao listar os investimentos realizados pelo Governo de Goiás em Posse. “Inauguramos o IML, entregamos a reforma do Vapt Vupt e estamos concluindo o Ambulatório Médico de Especialidade (AME)”, cita. Ainda destacou a construção da Estrada Parque, que ligará Iaciara ao Parque Estadual de Terra Ronca.

Mais cedo, a comitiva vistoriou as obras de construção do AME, um centro ambulatorial de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas. “A importante unidade que trará mais benefícios para toda população”, afirma Eliton.

“O lançamento deste programa coloca as pessoas mais humildes no foco principal dos benefícios”, destaca o prefeito Wilton Barbosa.

Guarani de Goiás

Na primeira agenda do dia, em Guarani de Goiás, o vice-governador inaugurou a revitalização do parque municipal, que terá um campo de futebol, pista de skate e cooper, além de espaço de convivência. Também lançou o Goiás na Frente Terceiro Setor – Social, com a ampliação de programas de inclusão, como o Renda Cidadã, Jovem Cidadão e Cheque Reforma.

“É possível fazer política para ajudar as pessoas”, disse na cerimônia. “O Governo de Goiás se preocupa em fazer bem, numa corrente de solidariedade e esperança”. Zé Eliton destacou, ainda, o volume de obras de infraestrutura, principalmente, a construção e revitalização de rodovias na região. Citou, como exemplos, a ligação entre Posse e Iaciara, Nova Roma e São Domingos.

O prefeito Volnei Momoli celebra o lançamento do programa em Guarani de Goiás. Também elogia a atuação de José Eliton à frente do Goiás na Frente Terceiro Setor – Social. “O vice-governador empreende parcerias e tem permanente preocupação com os municípios do Nordeste goiano, que nunca foram tão atendidos como agora”, afirma.

Iaciara

Iaciara marcou o fim da agenda do vice-governador José Eliton em périplo pela região do nordeste goiano. Nesta sexta-feira (03/11) a comitiva também esteve em Guarani de Goiás e Posse. Em Iaciara, Eliton lançou o Programa Goiás na Frente Terceiro Setor – Social e anunciou a ampliação de programas sociais, como o Renda Cidadã, Jovem Cidadão e Cheque Reforma.

Também assinou o processo de licitação para a construção e pavimentação de trechos da rodovia GO-110, trechos Iaciara-Distrito de Água Quente e Distrito de São Domingos-São Vicente.

Na cerimônia, realizada no ginásio municipal, o prefeito Haicer Sebastião, o Mano, destacou o volume de obras no município e a importância do programa em Iaciara.

José Eliton ressaltou a “agenda social para trazer benefícios a quem mais precisa”. Segundo ele, “as entidades que atuam na defesa da cidadania, a partir de agora, serão orientadas pelo Governo para receber repasses que auxiliarão nas ações de cidadania”.

Segundo informa, o programa Jovem Cidadão será ampliado em 5 mil vagas sendo 10% para pessoas com deficiência.

Antes, a comitiva visitou a nova sede do Segundo Pelotão da Polícia Militar e a quadra de futebol society para a comunidade local.