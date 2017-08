Jovens talentos são destaque em concerto da Filarmônica de Goiás

Data de publicação: 25 de agosto de 2017 - 11:44

O próximo concerto da Filarmônica de Goiás acontece neste domingo, dia 27, às 11 hrs, no Centro Cultural Oscar Niemeyer e traz como convidados os dois vencedores do IV Concurso “Jovens Solistas”, promovido pela instituição no ano passado. Wellington Rebouças interpretará o Concerto para violino e orquestra nº1 de Prokofiev e Felipe Santos, o Concerto para trompa nº1 de Strauss.

Dezoito jovens participaram do concurso em 2016, sendo que Wellington e Felipe se destacaram durante a competição pela qualidade musical, performance e comprometimento profissional, conquistando assim a participação na Temporada 2017 da Orquestra.

No concerto, também será apresentada a obra “Noturno”, vencedora do Concurso de Composição Opus I da Filarmônica. O goiano Luiz Gonçalves é o autor da composição.

A Sinfonia nº5 de Tchaikovsky encerra o concerto. A apresentação representa o reconhecimento dos jovens talentos da música de concerto que se destacaram nas atividades profissionalizantes da Filarmônica de 2016. A regência é do maestro convidado Eliseu Ferreira. A entrada é gratuita.

Mais informações: (62) 3201-2442

Assessoria de Comunicação da Filarmônica