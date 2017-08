Juceg muda atendimento telefônico a partir de 1° de setembro

Data de publicação: 22 de agosto de 2017 - 15:16

O empreendedor que entrar em contato com a Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) por telefone a partir do dia 1° de setembro vai encontrar uma nova configuração da URA. Diante da demanda com a entrada em operação do Portal do Empreendedor, o Serviço de Atendimento ao Usuário (SIC) contará agora com um descritivo de 9 opções. Entre as novidades estão esclarecimentos de exigências da análise técnica, DBE e MEI.

A reformulação é fruto de estudos e levantamentos promovidos nos últimos quatro meses pela equipe técnica da Juceg. “Analisamos as principais demandas dos usuários e reformulamos o SIC com o objetivo de promover a satisfação e celeridade. Queremos garantir ao usuário um serviço de qualidade, cumprindo assim nosso compromisso de gestão”, explica o presidente da Junta Comercial, Rafael Lousa.

Na mensagem inicial da central de atendimento (62 3252-9200), o usuário será lembrado sobre o portal na internet da Juceg (www.juceg.go.gov.br), onde grande parte das questões pode ser resolvida via on-line, e avisado sobre a existência de tutoriais no YouTube que podem resolver suas demandas. Caso não queira aguardar o atendimento telefônico, terá ainda opção de mandar um e-mail (atendimento@juceg.go.gov.br) com as dúvidas.

Coordenador do SIC, Izídio Ferreira Jr. afirma que o atendimento de forma digital permitirá ainda esclarecimentos dos assuntos mais procurados pelos usuários no SIC. “O objetivo desta reformulação das opções de atendimento da URA é disponibilizar um serviço que seja compatível à demanda apresentada nos últimos meses”, explica.

Veja as opções de atendimento SIC a partir de 1° de setembro:

Opção 1 – Esclarecimentos de exigências da Análise Técnica

Opção 2 – Entrada Manual

Opção 3 – Serviços da Juceg

Opção 4 – Informações sobre MEI

Opção 5 – Informações DBE

Opção 6 – Orientações e modelo

Opção 7 – Notícias

Opção 8 – Falar com Atendentes

Opção 9 – Ouvidoria

Coordenação de Comunicação da Juceg