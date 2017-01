Karol Conka é atração do Goiânia Grito 2017

Data de publicação: 19 de janeiro de 2017 - 13:31

O Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, abre os portões nos dias 25 e 26 de fevereiro para mais um Grito Goiânia. Festa alternativa ao carnaval tradicional que neste ano chega a sua 11ª edição. O evento será no período de carnaval em 400 cidades brasileiras e, em Goiânia, é realizada pela Fósforo Cultural com o apoio da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce). Todas as edições do Grito Goiânia foram no Martim Cererê – unidade da Seduce.

Karol Conka, uma das principais representantes do rap feminino é atração especial do Grito Goiânia 2017 com o show Maracutaia, lançado em 2016 e que faz parte da turnê de verão da artista. A cantora goiana Bruna Mendez, na lista dos melhores discos de 2016 com o Mesmo Mar que Nega a Terra cede à sua Calma, também é atração da festa.

Mais informações: (62) 3201-3004