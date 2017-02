Lançamento do Goiás Solar será às 17 horas

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 9:41

Foi alterado para as 17 horas desta quinta-feira, dia 16, o horário do lançamento do Programa Goiás Solar, de incentivo ao consumo e geração de energia fotovoltaica (solar) no Estado de Goiás. A solenidade vai acontecer no Palácio das Esmeraldas.