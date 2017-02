Lêda Borges retoma a Secretaria Cidadã

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 12:12

A deputada estadual Lêda Borges retoma nesta quinta-feira, dia 16, a titularidade da Secretaria Cidadã. A secretária foi reconduzida ao cargo pelo governador Marconi Perillo por meio de decreto publicado no Diário Oficial n. 22.511, de 16 de fevereiro de 2017.

Logo mais, às 14 horas, Lêda Borges concede entrevista sobre as ações da pasta em Goiás, no Gabinete da Secretaria Cidadã, na Avenida Universitária, nº 609, no Setor Universitário, em Goiânia.

Mais informações: (62) 3201-8561