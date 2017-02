Lêda Borges reassume a Secretaria Cidadã

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 17:51

A deputada estadual Lêda Borges retomou nesta quinta-feira, dia 16, a titularidade da Secretaria Cidadã, reconduzida ao cargo pelo governador Marconi Perillo. Em seu discurso, Lêda reforçou que este ano será de “muito empenho e dedicação”, citando a entrega de obras do Socioeducativo; a retomada do programa itinerante Ação Cidadã; avanços no programa de novas habitações para as Comunidades Tradicionais, ampliação de oportunidades profissionais para os jovens do Entorno de Brasília e outras áreas sociais de atuação da pasta.

“Se vocês não tivessem compreendido minha gestão, não teríamos avançado tanto na área social, não teríamos avançado tanto política quanto tecnicamente. Secretário não impõe nada, ele apenas lidera. Minha volta representa mais trabalho, respeito, mais metas a cumprir e mais compromisso com o povo goiano”, ressaltou Lêda Borges numa solenidade informal que teve com os servidores no estacionamento da Secretaria. Ela foi recebida com entusiasmo pelos servidores.

