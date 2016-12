Leonardo Vilela: Vamos ampliar o acesso à saúde gratuita e de qualidade

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 8:00

O secretário Leonardo Vilela fez um balanço geral do ano de 2016 para a área da Saúde e ainda falou sobre as perspectivas para o próximo ano, quando pretende ampliar o atendimento ao cidadão.

Quais ações da Saúde do Estado podem ser destacadas, no ano de 2016, e quais foram os impactos na vida do cidadão?

Leonardo Vilela - No ano de 2016, uma das grandes ações do SES foi o Goiás Contra o Aedes. Em parceria, com os municípios, conseguimos reduzir significativamente os focos do mosquito e a incidência de dengue, zika e chikungunya. O Goiás contra o Aedes conseguiu eliminar mais de 100 mil focos. Trinta municípios alcançaram a marca Zero Aedes, isso quer dizer que nesses locais não foi identificado nenhum foco de Aedes aegypti, até o meio do ano. Outra ação importante foi a inauguração do primeiro Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq de Aparecida de Goiânia), que já é uma referência para o Brasil. Também cumprimos, em novembro, a veiculação da contrapartida estadual para os municípios. Foram mais de R$ 138 milhões transferidos para pagar Samu, Assistência Farmacêutica, Estratégia Saúde da Família, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Saúde Mental e Complexo Regulador. Pela primeira vez em décadas essa contrapartida está em dia. Ela normalmente tinha um atraso de 10 meses nos últimos 30 a 40 anos. Isso é muito importante porque fortalece a atenção primária dos municípios. Outra conquista foi a participação da Saúde no Programa Mais Competitivo. Temos um papel fundamental ao reduzir as taxas de mortalidade infantil e já houve resultados positivos e as medidas que estamos tomando terão uma grande repercussão nos próximos três a quatro anos na melhoria da atenção básica.

O Brasil passa por uma crise financeira grave que impactou no valor investido em Saúde. Em Goiás, o que o senhor destaca esse ano em relação aos recursos para a área?

Leonardo Vilela - Apesar de todas as dificuldades, nós concluímos o ano de 2016 com as contrapartidas estaduais em dia, pagando todos os atrasados, ampliamos os serviços hospitalares, aumentamos os leitos do Hugol, inauguramos o Credeq de Aparecida de Goiânia, estamos ampliando a maioria dos nossos hospitais, ao contrário de outros Estados que estão fechando hospitais e diminuindo o atendimento para a população. Assinamos convênios com hospitais municipais e filantrópicos, que são fundamentais para ampliar os serviços de Saúde. Portanto, em relação aos investimentos, apesar das dificuldades financeiras que marcaram o País, tivemos um ano bem-sucedido.

Uma das grandes demandas da população é a criação de leitos, principalmente de UTIs. Nesse contexto, o que o Governo de Goiás tem feito?

Leonardo Vilela - Em 2010, o Estado tinha 472 leitos de UTI pelo SUS, hoje são 710 leitos. Ou seja, enquanto a população cresceu cerca de 6%, nós aumentamos em quase 50% o número de leitos de UTI pelo SUS, principalmente os leitos do Hugol, a ampliação do Hospital Alberto Rassi (HGG). Goiás está acima da média nacional com relação a número de leitos de UTI por habitantes. Nós cofinanciamos cerca de 400 leitos de UTI, que são fundamentais para garantir o atendimento à população. Por esses números eu posso afirmar que ninguém morre por falta de leito de UTI, mesmo que eventualmente exista uma demora na lotação de algum leito, esse paciente está sendo atendido na sala de reabilitação, uma Unidade de Cuidados Intermediários, com todo o aparato de equipamentos e médicos.

Com o objetivo de levar a Saúde para o interior, a SES-GO mobilizou os municípios para a criação dos Consórcios Públicos em Saúde. No que consiste esse modelo? Quais suas vantagens?

Leonardo Vilela - Com relação aos consórcios, temos três em funcionamento, com resultados positivos. O modelo dos Consórcios Públicos foi adotado pela SES-GO para regionalizar a Saúde Pública e melhorar a qualidade de vida da população do interior. Por meio deles, municípios vizinhos se unem para oferecer melhor assistência médico-hospitalar à população, com custos menores para as gestões municipais. Por exemplo, no consórcio do Sudoeste goiano, com sede em Quirinópolis, foram realizadas mais de seis mil consultas em várias especialidades e a nossa intenção é aprofundar ainda mais na formação de novos consórcios.

O Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS Zilda Arns Neumann foi criado para dar apoio em decisões estratégicas com o objetivo de se obter bons resultados para a população. O que representa exatamente o Conecta SUS para a saúde?

Leonardo Vilela - Eu não consigo conceber saúde pública sem dados, sem estatística, sem conhecimento de indicadores, sem instrumentos em que se possa avaliar a cada momento se os planos, se as estratégias em Saúde estão dando certo ou não. O Conecta SUS permite tudo isso. Atualmente temos quase 200 indicadores em tempo real, atualizados. Ele permite fazer uma política pública de Saúde de alta qualidade, aplicando adequadamente e de forma racional os recursos públicos. Hoje o Coneta SUS é uma referência para o País, para o MS, secretarias estaduais e municipais de Saúde. Inclusive, nós estamos ampliando o Centro para que ele possa permitir, cada vez mais, que tenhamos uma saúde pública de excelência.

São milhares de pacientes atendidos nas unidades do Estado. Para esse paciente, o que o senhor tem a dizer, quais são as perspectivas?

Leonardo Vilela - Temos uma altíssima aprovação por parte dos pacientes. Nenhuma das unidades do Estado tem menos de 90% de pacientes que classificam o atendimento como ótimo e bom. Além da satisfação dos usuários, é bom enfatizar que temos quatro hospitais acreditados pela ONA e mais dois em processo para ter o certificado. Isso mostra a excelência da Saúde Pública estadual. Vamos continuar ampliado o atendimento, o acesso das pessoas a uma saúde gratuita e de qualidade, com respeito ao cidadão.

*Assessoria de Comunicação da SES