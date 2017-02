MAC discute gestão pública de museus

Data de publicação: 16 de fevereiro de 2017 - 8:08

O 1º ciclo de palestras promovido pelo Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC Goiás) sobre gestão de museus tem início nesta sexta-feira, dia 17. O evento, realizado pelo museu em parceria com a Gerência Especial de Museus e Galerias da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), traz o tema O Museu e Seus Saberes. A abertura do evento e o primeiro encontro do ciclo acontecem na sexta, às 14 horas, no auditório Tadeu Batista, 2º andar do prédio administrativo do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) com a palestra Gestão: O Museu do Século XXI a ser proferida pela professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Manuelina Duarte.

O evento é voltado para estudantes universitários, artistas, professores, servidores públicos e interessados no tema. As palestras acontecerão, mensalmente, de fevereiro a junho de 2017, no Auditório Tadeu Batista. A programação prevê quatro palestras e um debate. A entrada é franca e os interessados devem preencher o formulário de inscrição, no link.

De acordo com Márcia Pires, diretora do MAC Goiás, o ciclo de estudos faz parte do planejamento cultural do MAC, e tem o objetivo de promover discussões e reflexões sobre os desafios da gestão pública de museus.

Programação do ciclo:

17/02 – O Museu do Século XXI, com Manuelina Duarte

24/03 – Patrimônio e Políticas Públicas, com Yussef Campos

28/04 – Prevenir e preservar: Desafios e Caminhos da Conservação em Museus, com Ana Cristina Santoro

19/05 – A Responsabilidade Social do Museu, com Camila Moraes

23/06 – Debate: Museus em Goiás – Desafios, Possibilidades e Soluções, com Tânia Mendonça

Mais informações: (62) 3201-4923

*Comunicação Setorial da Seduce