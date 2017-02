MAC realiza Ciclo de Estudos – O Museu e Seus Saberes

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 13:33

A palestra Gestão – O Museu no Século XXI, com a professora Manuelina Duarte, abre às 14 horas da sexta-feira, dia 17, o Ciclo de Estudos – O Museu e Seus Saberes que será realizado pelo Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), em Goiânia, até 23 de junho. O evento quer estabelecer um espaço de reflexões, diálogos e busca de ações criativas acerca dos desafios dos museus na contemporaneidade.

Serão realizados três palestras e um debate. Segue na sequência Patrimônio e Política Públicas, com o professor Yussef Campos, no dia 24 de março; Prevenir e preservar: Desafios e Caminhos da Conservação em Museus, com Ana Cristina Santoro, 28 de abril; A Responsabilidade Social do Museu, professora Camila Moraes, 19 de maio, e para encerrar no dia 23, o debate Museus em Goiás – Desafios, Possibilidades e Soluções, com a diretora do MIS, Tânia Mendonça. Todos os eventos são às 14 horas das sextas-feiras. A participação é aberta. Serão oferecidos certificados à comunidade acadêmica.

Além do MAC, que fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), outros cinco museus em Goiás são geridos pelo Governo do Estado. São eles: Museu Zoroastro Artiaga (Goiânia); Museu da Imagem e do Som (MIS- Goiânia); Museu Ferroviário (Pires do Rio); Palácio Conde dos Arcos (cidade de Goiás) e Museu Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia). Todas as atividades acontecem no CCON que fica na Av. Dep. Jamel Cecílio nº 4.490, Setor Fazenda Gameleira - Goiânia -

Mais informações: (62) 3201-4923