Mais 40 cidades terão recursos do Goiás na Frente na próxima semana

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 20:04

Em mais uma caravana do Goiás na Frente, o vice-governador e coordenador do programa, José Eliton, antecipou que na próxima semana serão repassados recursos para mais 40 municípios. A declaração foi feita durante solenidade de assinatura de convênio, nesta quarta-feira, dia 23, na cidade de São Miguel do Araguaia, no Noroeste goiano.

O município receberá R$ 3 milhões do programa para obras de pavimentação e recapeamento de vias urbanas, além de 500 casas do Goiás na Frente – Habitação, que prevê 30 mil novas moradias a famílias carentes em todo o estado.

“Já repassamos recursos do programa Goiás na Frente a 64 municípios e, na próxima semana, outros 40 serão beneficiados”, afirmou o vice-governador, que visitou municípios do Norte e Noroeste goiano. José Eliton destacou que mais de 150 projetos das prefeituras estão sendo analisados por órgãos competentes para a celebração de novos convênios. “O que demonstra que o programa está girando”, observou.

O coordenador do Goiás na Frente também antecipou que no próximo final de semana será inaugurada na cidade de Gameleira, a 93 quilômetros de Goiânia, a primeira obra executada dentro da vertente do programa de apoio aos municípios. “São obras de pavimentação e também de galerias de águas pluviais. É o Goiás na Frente chegando em todas as regiões do estado”, acrescentou.