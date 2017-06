Mais de 162 mil goianos terão desconto no IPVA de 2018

Data de publicação: 20 de junho de 2017 - 15:52

Mais de 162 mil consumidores inscritos no Nota Fiscal Goiana já atingiram pontuação necessária para garantir desconto no valor do IPVA de 2018, que varia de 5% a 10%, conforme a quantidade de bilhetes acumulados para os sorteios. O número de beneficiados com o desconto aumentou 12,5% em relação a maio. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira, dia 20, pela coordenação do programa.

O coordenador Leonardo Vieira de Paula revela ainda que, dos 162 mil consumidores, a maioria – 144.850 – atingiu, até agora, desconto de 5% no IPVA do ano que vem. Outros 14.441 inscritos já alcançaram desconto de 6%. Já possui 7% de desconto um total de 2.120 consumidores cadastrados. Outros dois inscritos alcançaram 9% de desconto, faixa que não havia sido atingida até o mês passado. Os demais cadastrados no programa não alcançaram, por enquanto, a quantidade mínima para obter o desconto.

Leonardo Vieira ressalta que, como o desconto no IPVA de 2018 será progressivo, o número de beneficiados e o percentual de desconto de cada consumidor podem aumentar, pois serão atualizados, mensalmente, até o mês de setembro. Para isso, é utilizada como base a quantidade de bilhetes gerados para os sorteios mensais. Cada R$ 100 em compras com CPF na nota, vale um bilhete.

Para o sorteio deste mês, marcado para a próxima semana (dia 29), foram gerados 1,2 milhão de bilhetes.

A consulta pode ser feita no site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br, no menu Para consultar, é só acessar o site , fazer o login e ver o campo bilhetômetro de IPVA.

