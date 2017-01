Mais de 163 mil foram atendidos pelo Procon em 2016

O aumento nos atendimentos e nas fiscalizações e o êxito nas negociações em defesa do consumidor são os destaques que o Procon divulga, nas ações realizadas no ano passado, em Goiás. Em 2016, o órgão de defesa do consumidor realizou mais de 163 mil atendimentos.

E esses atendimentos aos goianos são feitos de várias formas: por telefone, por meio da Central Disque Denúncia e Orientações – 151, pela internet, por meio do Procon WEB, e pessoalmente na sede no Setor Central, e em 15 unidades de atendimento Vapt Vupt em Goiânia.

Os mais de 163 mil atendimentos foram em todas as modalidades. Já os 34 Procons municipais conveniados realizaram juntos mais de 85 mil atendimentos, totalizando 248.695. Este número representa um aumento de 11% em relação aos atendimentos realizados em 2015, quando 223.207 consumidores foram atendidos.

Em 2016, o índice de satisfação dos consumidores atendidos atingiu 99,85%, o que revela a satisfação do povo goiano com a qualidade dos serviços prestados pela superintendência. Foram realizadas 6.549 negociações junto às empresas credoras, no ano passado, obtendo 95,18% de êxito nas tentativas de acordo. Esse número representa um aumento de 4,47% comparado a 2015.

Posto e WEB

Em maio do ano passado, o Procon inaugurou um novo posto de atendimento em parceria com a Assembleia Legislativa de Goiás, com quase mil atendimentos realizados, além da disponibilização do serviço de atendimento agendado aos consumidores Pessoa Jurídica.

Criado em 2014, o Procon Web, plataforma de atendimento virtual do órgão, tem se consolidado como mais uma alternativa ágil e rápida para o consumidor registrar suas demandas. Em 2016, 8.659 atendimentos foram realizados nesta plataforma, um aumento de também 11% em relação a 2015. Dois novos serviços através da plataforma foram ofertados: solicitação de cálculo e o tira-dúvidas.

Onze municípios goianos contam agora com o atendimento virtual, para auxiliar principalmente os consumidores que não têm computador em casa ou acesso à internet.