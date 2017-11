Mais de 200 serviços são oferecidos pelo Governo Junto de Você em Novo Gama até domingo

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 15:46

Mais de duas mil pessoas prestigiaram a solenidade de abertura da 60ª edição do programa Governo Junto de Você, na manhã desta quinta-feira, dia 09, no município de Novo Gama, entorno do Distrito Federal. Na ocasião, o governador Marconi Perillo foi representado pelo secretário de Governo Tayrone Di Martino, que coordenou a bênção ecumênica ministrada, na abertura do evento, pelos representantes da comunidade espírita (Odaildo de Ogum), dos evangélicos (Pastor Edson Pereira) e da Igreja Católica (Padre Reinaldo de Araújo).

De acordo com a prefeita Sônia Chaves, a instalação do GJV em Novo Gama era muito aguardada pelos moradores da cidade. Muitos cidadãos, afirmou, teriam inúmeras dificuldades de acessar os serviços oferecidos. “Marconi Perillo resgata a cidadania e dá mais dignidade ao nosso povo, com o Governo Junto de Você”, agradeceu a prefeita, que citou as obras que estão sendo feitas na cidade a partir dos recursos do Programa Goiás na Frente, entre as quais a construção da sede da prefeitura.

A secretária Cidadã e deputada estadual, Lêda Borges, comentou a qualidade da estrutura do Governo Junto de Você. “Toda essa estrutura de atendimentos, com mais de 200 serviços, sinalizam o cuidado do nosso governo estadual com a parcela da população que mais precisa do Estado”, frisou.

Presença forte no entorno

Ao falar pelo governador, o coordenador do Governo Junto de Você, Tayrone Di Martino, justificou, em entrevista coletiva, os motivos pelos quais o município foi escolhido para sediar o GJV. “O Entorno de Brasília necessita de muito atendimento social. E Novo Gama faz parte desta região, cuja população vai poder ter acesso a consultas médicas, com oftalmologistas, clínicos gerais, odontólogos, com emissão de documentos de identidade, cadastro nos programas sociais. Por esse motivo, quando o deputado Diego Sorgatto e a prefeita Sônia Chaves solicitaram a mim e ao governador Marconi Perillo uma edição do Governo Junto de Você em Novo Gama, a autorização foi de imediato”, contou.

Ao término da solenidade, o secretário de Governo percorreu os estandes para conversar com populares e conferir os atendimentos. Ele visitou o curso de qualificação de merendeiras das redes estadual e municipal de Educação e despachou no gabinete do Governador, ocasião em que recebeu demandas dos municípios, que serão encaminhadas para Marconi Perillo.

O Governo Junto de Você ficará na cidade até o próximo domingo (12). Os atendimentos serão das 8h às 17 de quinta a sábado e das 8h ao meio-dia no domingo.