Mais prefeitos discutem combate ao déficit habitacional

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 17:43

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) começou segunda-feira, dia 6, a uma série de cinco reuniões com os representantes dos municípios com déficit habitacional superior a 60 unidades. Foram apresentadas aos prefeitos de 26 cidades goianas as possibilidades de financiamento habitacional subsidiado em parceria com a Agehab, com o Cheque Mais Moradia, e a Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS. As reuniões prosseguem nos dias 8, 14, 16 e 21 próximos, atendendo 133 municípios.

Na semana passada, a equipe da Agência apresentou propostas de parcerias diretas com o Cheque Mais Moradia aos 57 municípios com déficit menor que 60 unidades, que terão apoio do Governo de Goiás para construção de 1.835 moradias com aporte de R$ 27,5 milhões em recursos do Estado.

Esforço conjunto

O presidente da Agehab, Luiz Stival, destacou que construção de moradias integra o programa Goiás Mais Competitivo e Inovador. “O governador Marconi Perillo determinou o reforço das parcerias com os municípios para avançarmos com construção de moradias. A meta é reduzir drasticamente o déficit habitacional do Estado num esforço conjunto com os municípios e a Caixa”, disse Stival. A meta para os próximos dois anos é de contratação de 30 mil moradias em parceria com prefeituras e entidades.

Para o prefeito de Barro Alto, Luciano Luceno, a iniciativa da Agehab de convocar os prefeitos é uma oportunidade de levar ao conhecimento do Estado a situação real de cada município. Segundo ele, a chegada de uma mineradora à cidade do Vale do São Patrício gerou empregos e renda, mas por outro lado também elevou o custo de vida. “Quem não conseguiu uma vaga na empresa e continuou com sua atividade anterior, viu o preço dos aluguéis aumentar sem que tivesse acréscimo no salário. Por isso, hoje o déficit e a necessidade da população são muito grandes”, explicou.

Prefeita de Americano do Brasil, Maria Sueli da Silva Rosa Queiroz também ressaltou a importância de levar ao conhecimento do governo estadual a realidade de cada município. De acordo com a prefeita, o município terá que adquirir terrenos para atender a necessidade da população, aproveitando as possibilidades de parceria com o Estado.

