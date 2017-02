Marconi anuncia ampliação do Passe Livre Estudantil para interior do estado

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 18:52

Durante a 23.ª edição do quadro “Governador Responde”, transmitido ao vivo no início da tarde desta quarta-feira, dia 8, pelo Facebook, o governador Marconi Perillo anunciou a ampliação do programa Passe Livre Estudantil para o interior do Estado. Segundo ele, as primeiras cidades a serem contempladas pelo benefício serão Anápolis e Rio Verde.

“Amanhã, teremos um evento para lançar mais uma etapa do Programa Passe Livre Estudantil, aqui no Palácio, com a presença de aproximadamente 1,5 mil pessoas. Esse é mais um de nossos compromissos que fazem parte da rede de proteção social com foco de beneficiar não apenas os estudantes vulneráveis, mas todo o coletivo de estudantes do nosso Estado”, anunciou Marconi.

A minuta do Projeto de Lei que garante a interiorização do benefício será assinada pelo governador em solenidade nesta quinta-feira, dia 9, às 11 horas, no Auditório Mauro Borges, com a presença do secretário de Governo, Tayrone Di Martino, e do superintendente Estadual da Juventude, Leonardo Felipe.

Pela internet, o governador lembrou que o Passe Livre Estudantil está presente em apenas seis capitais do país, sendo Goiânia uma delas. E garantiu que o Governo Estadual priorizará, a partir de agora, a interiorização do benefício para o restante do Estado.

“A nossa primeira preocupação era garantir esse benefício e cumprir esse compromisso para os estudantes da Região Metropolitana de Goiânia, que é a região mais densamente povoada do Estado. Agora, nós temos o plano de começar a estender o benefício ao interior, especialmente para as maiores cidades”, disse.

Atualmente, o Passe Livre Estudantil já atende mais de 60 mil estudantes, independentemente de estarem matriculados em escolas ou universidades públicas ou privadas. Podem obter o benefício estudantes que estejam regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino. Além disso, é necessário que o aluno tenha cadastro ativo no Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (Setransp).

Reuniões com prefeitos

Em conversa com internautas, o governador falou ainda sobre as audiências que vem realizando com todos os novos prefeitos goianos. “Hoje mesmo recebi 16 prefeitos com os representantes de suas câmaras municipais. Recebi as reivindicações de todos eles e hoje completei 206 prefeitos recebidos desde que foram eleitos nas últimas eleições. Eu estou recebendo prefeitos de todos os partidos de forma suprapartidária, demonstrando o caráter republicano e nosso comprometimento com as causas, com as demandas da sociedade”, disse.

Segundo Marconi, as principais demandas apresentadas pelos gestores englobam as áreas de Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura. “As solicitações são as mais variadas. Muitos pedidos na área de Saúde, Educação, Segurança Pública, mas, fundamentalmente, pedidos na área de Infraestrutura. Eu estou anotando tudo, já encaminhando tudo para as secretarias e, a partir de quando eu concluir as audiências com todos os prefeitos, vou definir os valores dos convênios e o que será possível atender para cada cidade”, informou.

Habitação

Pelo Facebook, o governador Marconi Perillo reafirmou também o compromisso em entregar mais moradias em todo o Estado. “Há boa vontade nossa e comprometimento de recursos para convênios, especialmente na área de Infraestrutura, com uma parceria já firmada entre o Governo Estadual, Agehab, Caixa Econômica Federal com o objetivo de atacarmos o déficit habitacional em Goiás.”

Marconi explicou que na parceria para a área habitacional as as prefeituras irão fornecer terrenos, a Caixa Econômica o financiamento do imóvel e o Governo Estadual o Cheque Moradia. “Queremos reduzir em pelo menos 30 mil o déficit de moradias em Goiás. Esse programa faz parte do Goiás Mais Competitivo e nós estamos nos reunindo periodicamente com vistas a trazer os prefeitos a essas parcerias para atender essa importante demanda”, disse.

Marconi garantiu também que se empenhará em zerar o déficit habitacional o mais rápido possível. “Eu estou conversando isso com todos os prefeitos. A direção da Agehab e da Caixa Econômica em Goiás também estão conversando com os prefeitos a fim de acelerarmos providências para concluirmos, viabilizarmos os terrenos e começarmos esse programa”, pontuou o governador, lembrando que o Governo Estadual já atendeu mais de 200 mil famílias com Cheque-Reforma para melhorarem suas casas, além de dezenas de milhares de famílias com o programa Habitar Legal.

