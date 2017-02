Marconi atua para reduzir criminalidade, diz Aava Santiago

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017 - 17:21

A presidente do Conselho Estadual da Juventude, Aava Santiago, ressaltou que o governador assinou nesta quinta-feira, dia 9, e envia à Assembleia Legislativa, junto com o projeto da ampliação do Passe Livre Estudantil para Anápolis e Rio Verde, a criação por lei do Conselho Estadual da Juventude – que existia até hoje por decreto – e do Estatuto da Juventude. “Isso garante que, seja qual for o governante no futuro, ele não poderá extinguir o Conselho da Juventude”, disse Aava.

Afirmou também que o gesto do governador não se resume apenas na interiorização do Passe Livre Estudantil, mas no apoio à mobilidade juvenil e no acesso ao conhecimento. “Pesquisa do Ipea mostra que 1% a mais de estudantes na escola representam 2% a menos na criminalidade”, sustentou Aava, que encerrou o discurso com um trocadilho, se dizendo flamenguista: “A regra é clara: o passe, assim como a juventude, é livre”.

O superintendente Estadual de Juventude, Leonardo Felipe, ressaltou o esforço pessoal do governador para garantir tamanha conquista para os estudantes goianos. Por isso, garantiu, Goiás é hoje referência nacional em políticas afirmativas pelo bem estar da juventude.

Gabinete de Gestão de Imprensa do Governador