Marconi: construção de casas será prioridade em parcerias com municípios

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 17:11

O governador Marconi Perillo afirmou nesta quarta-feira, dia 8, em mais uma rodada de reuniões com os novos prefeitos, que a construção de casas no interior está entre as prioridades do Governo de Goiás para este ano. Em mais uma demonstração de que terá com os gestores municipais um relacionamento institucional marcado por parcerias, Marconi recebeu prefeitos eleitos por cinco partidos.

A todos, o governador defendeu o fortalecimento das parcerias administrativas, sem qualquer conotação de natureza política e visando a solução das demandas de cada cidade. Na primeira audiência, Marconi recebeu a comitiva de Buritinópolis, liderada pela prefeita Ana Paula Soares Dourado. “Essa preocupação do governador com os pequenos municípios como o meu é muito importante”, afirmou a prefeita, que encaminhou pedido de recapeamento urbano, construção de casas, Cheque Moradia e Cheque Comunitário.

A prefeita de Santa Rosa de Goiás, Leila César, avaliou como “muito boa” a atenção que o governador tem dado aos municípios, porque segundo ela os municípios passam por muitas dificuldades e governador tem dado uma atenção especial a cada um deles. Entre as demandas apresentadas, a principal é a construção de casas populares. A prefeita quer o apoio do Governo do Estado para entregar este ano 37 moradias e iniciar outras, uma vez que há demanda para pelo menos mais 50 casas.

O governador informou que a prioridade deste ano é a construção de novas moradias no interior do Estado. As prefeituras entram com o terreno, o governo com o Cheque Moradia e o financiamento sai pela Caixa Econômica Federal, ao custo de R$ 10 mil por cada casa construída. Outra demanda levada ao governador foi a da recuperação de vias urbanas.

O Estado irá assinar um convênio com o município, a exemplo do que fará com as demais cidades. “A minha prioridade é o recapeamento”, disse a prefeita, que também pediu apoio governador na industrialização do município. “O governo está de portas abertas. No que depender de mim, faremos as melhores parcerias”, assinalou Marconi, dirigindo-se à prefeita Leila.

A prioridade do município de Professor Jamil é o recapeamento urbano. A demanda ao governador foi levada pelo prefeito Geraldo Antônio Cavalcante. O prefeito também pediu apoio do Governo do Estado para consolidação de um polo industrial no município, que é cortado pela BR-153. “As portas do governo estarão sempre abertas”, disse o governador ao prefeito, ao informar também que será assinado convênio específico para a recuperação da malha viária urbana.

Na audiência com o governador, o prefeito de Estrela do Norte, Wagney Silvestre da Costa, relatou um quadro de dificuldades extremas no município, a começar pelo péssimo estado em que se encontram as ruas da cidade. “Estrela do Norte tem hoje o pior asfalto urbano do Estado”, assegurou o prefeito, no momento em que recebia a garantia de que será assinado convênio para solução do problema.

“Asfalto eu sei que é prioridade. Todo mundo está querendo”, afirmou Marconi, que autorizou também doação de uma ambulância, dois Cheques Comunitários e também a retomada de uma obra da Saneago no município.

“Pode ter certeza que o senhor terá aqui um parceiro”, disse Marconi ao prefeito de Damianópolis, Gilmar Jose Ferreira. Além do recapeamento urbano, pediu apoio para a construção de moradias populares. O município, segundo informou, já dispõe e uma área, com 600 lotes. “O Governo de Goiás é o maior parceiro da Caixa no Brasil. Eles tem o maior interesse em nos atender”, observou o governador, acrescentando que o governo estará de “portas abertas” para ajudar Damianópolis.

O prefeito de Santa Rita do Novo Destino, Edimar Bananeiro compareceu à audiência com uma comitiva de vereadores. Solicitou asfalto urbano, casas populares e a pavimentação da GO-438, trecho que liga a sede o município ao povoado de Placa. Ao final, testemunhou que jamais teve dificuldade para falar com o governador. “Ele sempre visita a nossa cidade e, quando solicitamos nos atende aqui no Palácio. Hoje fomos muito bem recebidos. Com este gesto de receber os prefeitos eleitos, o governador confirma a sua fama de um excelente gestor”, avaliou.

O prefeito de Jaupaci, Laerte Dourado deixou a audiência com o governador com a conquista de um ônibus para o transporte escolar e dois cheques – um no valor de R$ 100 mil para a construção do Abrigo do Idoso e outro, no mesmo valor para a construção de uma praça. Deixou mais dois ofícios, solicitando recapeamento e asfalto urbano novo. Agradeceu a atenção e carinho do governador Marconi Perillo. “Levo para Jaupaci a certeza de dias melhores com a ajuda do governador. Ele já está nos ajudando e, com certeza, vai fazer muito mais ainda por Jaupaci e por Goiás”.

O prefeito de Três Ranchos, Hugo Deleon solicitou asfalto urbano, manutenção de uma máquina patrol e reforço no policiamento da cidade no carnaval, época em que a cidade recebe milhares de turistas. Ao término da audiência disse que o governador Marconi Perillo “dá um passo à frente em relação a todos os políticos brasileiros com atitudes como esta”. Deleon considera o governador “um administrador democrático, sensível aos problemas dos municípios e parceiro de todos os prefeitos, de qualquer sigla partidária”.

Jhonatta da Silva, prefeito de Perolândia quer o apoio do Governo do Estado para a destinação do lixo urbano, construção de casas populares, recuperação asfáltica e pavimentação de ruas e avenidas e ainda a pavimentação de um trecho de três quilômetros que unirá as GOs 220 e 516. O prefeito disse não ter dúvidas de que o governador Marconi Perillo “tem boa vontade e disposição para ajudar os prefeitos e a população goiana”. Para Jhonatta, “o governador dá exemplo para o Brasil ao se dedicar a amenizar as dificuldades que os prefeitos estão tendo para administrar seus municípios em um momento difícil como este que o País vive”.

Último a ser recebido pelo governador Marconi Perillo nas audiências desta quarta-feira, o prefeito de Brazabrantes, Marcio Tuca, apresentou ofícios solicitando aumento no efetivo das policias, asfalto urbano, cheques comunitários, rede de esgoto e um polo industrial. “O governador tem sido um municipalista nato. Sempre deu atenção aos prefeitos. É, sem dúvida, um dos maiores gestores do Brasil. Temos muito a agradecer por tudo o que ele tem feito por nós e pelo Estado”, afirmou.

Fotos: Marco Monteiro

Gabinete de Imprensa de Governador