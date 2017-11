Marconi destaca investimentos para garantir abastecimento de água

Data de publicação: 6 de novembro de 2017 - 18:17

O Governo de Goiás prossegue com os investimentos na ampliação dos sistemas de abastecimento de água em Goiânia e no interior, com o objetivo de garantir o pleno abastecimento para a população, afirmou nesta segunda-feira, dia 6, o governador Marconi Perillo, durante entrevista a emissoras de rádio de Goiânia e de Anápolis, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.

As obras de interligação do reservatório com as diferentes regiões da Grande Goiânia ainda não adequadamente atendidas prosseguem, disse Marconi. “Ainda não deu tempo de se fazer as ligações do Sistema Mauro Borges para o Sistema João Leite. Esse é o grande fato. Aí nós dependemos de algumas linhas que vão se interligar a esse novo sistema”, afirmou. “Os tubulões que transportam água do Sistema Mauro Borges são muito largos, por conta do volume de água. O reservatório João Leite fica numa parte muito alta da cidade e a água vem para a cidade de forma muito veloz e, muitas vezes, os tubulões daqui, antigos, que são ligados ao Sistema Meia Ponte, são mais estreitos e não comportam o volume de água que desce”, detalhou.

Acompanhado do vice-governador José Eliton, Marconi respondeu, durante meia hora, a todas as perguntas dos radialistas, entre elas sobre abastecimento de água, incentivos e benefícios fiscais, segurança pública, gestão e sobre a execução do programa Goiás na Frente. A entrevista foi realizada no início da manhã e foi o primeiro compromisso de mais um dia de extensa agenda do governador.

Leia, abaixo, a íntegra da resposta do governador sobre abastecimento de água:

“Estamos fazendo todos os investimentos necessários para garantir o abastecimento de água.Tenho me reunido constantemente com a direção da Saneago, o vice-governador também tem participado dessas reuniões, cobrando uma solução de médio e longo prazos. Inauguramos recentemente o Sistema Produtor Mauro Borges, como reservatório João Leite, isso já foi fundamental para garantir água daqui para frente. O fato é que a estiagem desse ano foi a mais longa das últimas décadas. E o Rio Meia Ponte, que ainda abastece boa parte da Região Metropolitana, baixou demais. E ainda não deu tempo de se fazer as ligações do Sistema Mauro Borges para o Sistema João Leite. Esse é o grande fato. Aí nós dependemos de algumas linhas que vão se interligar a esse novo sistema. Os tubulões que transportam água do Sistema Mauro Borges são muito largos, por conta do volume de água. O reservatório João Leite fica numa parte muito alta da cidade e a água vem para a cidade de forma muito veloz e, muitas vezes, os tubulões daqui, antigos, que são ligados ao Sistema Meia Ponte, são mais estreitos e não comportam o volume de água que desce. Como já disse outro dia numa entrevista coletiva, nós temos muita água reservada no reservatório João Leite, muita água. Água que vai dar para abastecer pelos próximos 30 a 40 anos. Ocorre que é preciso fazer essas interligações. Enquanto isso não ocorre, boa parte do sistema ainda depende do Meia Ponte. Nós teremos fazer investimentos, já estamos trabalhando para fazer os projetos de investimentos, para que não haja mais necessidade de se utilizar água do Meia Ponte, mas apenas água do Mauro Borges para abastecimento de Goiânia e Aparecida de Goiânia. O Sistema Meia Ponte, quando tiver plenamente funcionando o Mauro Borges, vai ser utilizado apenas para atender Goianira e Trindade.”

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás