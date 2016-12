Marconi diz que está pronto para ajudar prefeitos eleitos

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 14:14

Após mais uma rodada de reuniões com os prefeitos eleitos e reeleitos na manhã desta terça-feira, dia 27, o governador Marconi Perillo fez um balanço das reuniões que vem realizando nos últimos 45 dias com os próximos representantes dos municípios goianos. “Estamos definindo prioridades e as ajudas que o Governo do Estado dará a partir do ano que vem para as cidades goianas. Estou conversando com cada prefeito. Tenho muito apreço pelas demandas municipais e estou pronto para ajudá-los”, disse.

Desde a primeira quinzena de novembro, o governador recebe os prefeitos e vereadores para avaliação de possíveis convênios entre Governo do Estado e Municípios, a serem realizados a partir de 2017. O objetivo, explica Marconi, é discutir parcerias que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos e façam com que Goiás avance em competitividade e desenvolvimento socioeconômico. As principais demandas estão nas áreas de Infraestrutura (pavimentação), Saúde e Educação.

Com as audiências da manhã desta terça-feira, quando recebeu mais seis prefeitos, já foram ouvidos pelo governador em encontros individuais 91 prefeitos. As reuniões são realizadas na Sala de Situação, onde são analisados dados dos municípios, observadas imagens de satélite e fotos de aparelhos públicos das cidades por meio de um telão de LED. A meta é encerrar o ano com mais de cem prefeitos recebidos, e que todos os 246 tenham sido ouvidos até fevereiro de 2017.

Ano Novo

O governador ainda aproveitou para desejar Feliz Ano Novo para todos os goianos e demonstrou acreditar que o próximo ano será melhor que 2016. “Aproveito para desejar um Feliz 2017. Será um Ano-Novo cheio de alegria, realizações, esperança e determinação para cumprir e que nossos objetivos e sonhos sejam realizados”, disse.

Gabinete de Imprensa do Governador