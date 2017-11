“Marconi é o governador que mais acredita e investe na pesquisa e na ciência”, afirma Kassab

Data de publicação: 9 de novembro de 2017 - 11:31

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou na noite desta quarta-feira, dia 08, em Goiânia, ao participar da recepção do Governo de Goiás aos organizadores do Fórum Nacional do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), que Marconi Perillo é o governador que mais investe e acredita na pesquisa científica e inovação tecnológica. Segundo Kassab, em seus quatro mandatos como governador, Marconi deixou registrada sua “identidade” com as políticas e programas voltadas para o setor.

“O governador Marconi Perillo é o que mais investe e acredita na pesquisa, na ciência e no conhecimento para que o Brasil supere as suas dificuldades. Agradecemos à receptividade do governador e parabenizamos o trabalho que ele faz em prol da inovação tecnológica em Goiás”, disse Kassab durante o evento de recepção, realizado no Palácio das Esmeraldas. “Com essa recepção, o governador marca a sua identidade com a ciência e com a pesquisa”, disse o ministro, citando que o governo estadual aplicou mais de R$ 200 milhões em pesquisa e inovação entre 2011 e este ano.

Marconi discursou lembrando que Universidade de São Paulo (USP) serviu de inspiração para que ele criasse a Fapeg em 2005. “Já investimos mais de R$ 200 milhões em pesquisa científica ao longo desses anos em que a Fapeg está em atividade. Me anima saber que apesar de tantos limites e dificuldades históricas nós estamos avançando na área da pesquisa e da informação”, comentou.

Nestes dias 9 e 10 as atividades que compõem o Fórum do Confap, em Goiânia, serão realizadas no K Hotel. Na programação constam mesas-redondas com parceiros nacionais e internacionais, apresentação de propostas de cooperação com parceiros, como a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), além de debates sobre novas ações, melhores práticas, deliberações e encaminhamentos.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás