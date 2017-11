Marconi é sabatinado no Parlamento Universitário por estudantes do Paraná

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 17:27

A convite do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Ademar Traiano, o governador Marconi Perillo conheceu nesta sexta-feira, dia 10, o projeto Parlamento Universitário, uma parceria da Escola do Legislativo com universidades de Curitiba. Criado há dois anos, o projeto tem como foco a cidadania.

Durante dez dias, estudantes universitários ocuparam o parlamento e exerceram de forma fictícia o trabalho dos deputados, apresentando projetos e promovendo debates. Marconi participou da sessão de encerramento na Alep, e foi sabatinado pelos acadêmicos.

Em entrevista à imprensa, após a sessão, avaliou o programa como extraordinário e inovador. “Achei extraordinária a ideia. Criativa, inovadora. Não é à toa que acabou de ganhar o primeiro lugar em 60 instituições de escolas, de parlamentos, de tribunais de contas no Brasil inteiro. Um projeto interessantíssimo que prepara os jovens para o exercício da cidadania, conhecendo o que é o parlamento, a gestão, o Executivo, debatendo ideias importantes para o futuro de seu Estado”, afirmou.

Ele destacou para os estudantes a experiência no parlamento como deputado estadual, federal e senador. Marconi foi questionado sobre o equilíbrio econômico de Goiás, a superação da crise econômica, e os avanços na área da Educação. Em relação à economia, falou sobre as medidas de austeridade adotadas para que o Estado conseguisse se sobressair aos impactos da crise e continuar a realizar investimentos, como os que estão sendo feitos pelo maior programa de investimentos atual e proporcional do País, o Goiás na Frente.

Sobre a área da Educação, foi questionado por um acadêmico sobre as ações que levaram o Estado a ocupar o primeiro lugar no Ensino Médio no penúltimo Ideb, e o segundo lugar no Ensino Fundamental na última avaliação do Ideb. Ele ressaltou investimentos no setor, programas de incentivo aos professores e alunos, melhoria das estruturas das unidades de ensino e ações que resultaram na melhoria dos indicadores de qualidade da educação.

“Só através da boa escola pública de qualidade é possível proporcionar que filhos de pobres e ricos tenham igualdade de oportunidade. O meu sonho sempre foi termos escolas públicas de qualidade para os filhos dos trabalhadores”, ressaltou.

Ademar Traiano agradeceu a Marconi pela participação e disposição de responder a todas as perguntas dos estudantes. “Marconi é um democrata por excelência, e é hoje um dos maiores nomes do nosso País”, afirmou. O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, e o secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso, acompanharam o governador no evento.

Fotos: Pedro de Oliveira (Alep)

